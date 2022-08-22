Разработчик софта для ботоферм получил гражданство через нардепа из "ЕС" – источники

Разработчику программы для создания так называемых "ботоферм" Виктору Майстренко, фигурирующему в расследовании СБУ, въехать в Украину и получить гражданство помогал народный депутат Артур Герасимов.

Источник: источники "Украинской правды" в спецслужбах, оперативное видео разговора с Майстренко

Детали: По данным источников УП, Майстренко имел тесные связи с бывшим лидером фракции "Блока Петра Порошенко" Артуром Герасимовым. Последний способствовал тому, что при каденции предыдущего президента Майстренко получил гражданство Украины по сокращенной процедуре.

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На видео, которое удалось получить УП у правоохранителей, Майстренко рассказывает, что раньше жил и имел бизнес в России, а впервые в Украину приезжал в декабре 2013 года во время Майдана. Затем он прилетал в Крым на так называемый "референдум", после которого Россия временно аннексировала полуостров, ездил в Донецк и Славянск в начале их оккупации.

Прямая речь Майстренко: "Потом вернулся в Россию, у меня выборы (участвовал в проведении кампании – ред.). После этого звонок, некий Максим Волков, он достает "корочку" ФСБ и говорит, что "у тебя трое суток, чтобы уехать из России".

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Я созвонился с Артуром Герасимовым, тогда в Донецке готовилась предвыборная кампания, он сказал, что приезжай, помогу.

…Меня ссадили на пограничном пункте, потому что я был призывного возраста (в 2014-м действовал запрет на въезд из России мужчин призывного возраста – ред). Я позвонил ему (Герасимову – ред.), он не знаю, кому там звонил, но на пограничный пост позвонили из Минобороны. Оттуда меня пограничники отправили в Шостку, а там я уже своим ходом приехал в Киев.

В Киеве встретились с Артуром, он привез меня на работу, у него было маркетинговое агентство и сказал, что я буду программистом. Ненадолго, но чтобы как-то жить. А потом повез в квартиру и сказал, что здесь будешь жить".

Детали: По данным УП, Майстренко до сих пор жил на квартире, связанной с семьей Герасимова.

В ней же СБУ проводила обыск и изымала оборудование для управления сетью "ботов".

УП обратилась за комментарием к Артуру Герасимову, но пока ответа на вопрос не получила.

Как рассказывает на видео сам Майстренко, он является автором программного обеспечения "FB сombo", призванного "автоматизировать" работу большого количества фейковых аккаунтов в соцсети Facebook.

Один человек может управлять в обычном режиме до 1000 поддельных аккаунтов. Софт Майстренко позволяет ставить команды этим массивам "ботов": они могут в автоматическом режиме ставить лайки под указанными постами, оставлять прописанные в программе комментарии или добавляться в друзья к людям, которых указывает заказчик.

Доступ к своей программе Майстренко продавал по 314 долларов, всего следователи установили более 300 его клиентов.

Во время проведения обысков у него изъяли большое количество оборудования, которое обеспечивает работу "ферм": около 5000 сим карт, на которые регистрировались фейковые аккаунты, и более 200 прокси-серверов (мобильные модемы), которые нужны для того, чтобы все "боты" заходили в сеть с разных IP-адресов и не попали под блокировку системы безопасности Facebook'а.

Следователи также установили, что программой Майстренко пользовались администраторы десятков сообществ, в основном таких, которые имели яркое антивластное направление.

Предыстория: