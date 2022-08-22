Водійське та техпаспорт у "Дії" почнуть відображатися в польському mObywatel

Україна та Польща домовилися про обмін цифровими документами у спецзастосунках, внаслідок чого українські документи з "Дії" можна буде бачити також у польському mObywatel.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр цифрової інформації України Михайло Федоров після зустрічі з польським колегою Янушем Цешинським.

"Водійське та техпаспорт у "Дії" будуть відображатися в польському mObywatel. Це перший кейс у світі, коли дві країни проводять обмін цифровими документами в застосунках", - заявив Михайло Федоров.

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Він зазначив, що багато українців у Польщі вже користуються цифровою посвідкою Diia.pl у застосунку mObywatel, а наприкінці липня Diia.pl здобула офіційний статус цифрової посвідки на проживання.

За його словами, попереду "ще більше спільних проєктів".

Також міністр оголосив, що Польща передає Україні 5 тисяч терміналів для супутникового зв'язку Starlink.

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Крім того, на зустрічі підписали меморандум про співпрацю у сфері кіберзахисту, що має спростити обмін інформацією про кіберінциденти.