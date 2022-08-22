Водительское удостоверение и техпаспорт в "Дії" начнут отображаться в польском mObywatel

Украина и Польша договорились об обмене цифровыми документами в спецприложениях, в результате чего украинские документы из приложения "Дія" можно будет видеть также в польском mObywatel.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр цифровой информации Украины Михаил Федоров после встречи с польским коллегой Янушем Цешиньским.

"Права и техпаспорт в "Дії" будут отображаться в польском mObywatel. Это первый кейс в мире, когда две страны производят обмен цифровыми документами в приложениях", - заявил Михаил Федоров.

Он отметил, что многие украинцы в Польше уже пользуются цифровым разделом Diia.pl в приложении mObywatel, а в конце июля Diia.pl получила официальный статус цифрового вида на жительство.

По его словам, впереди "еще больше совместных проектов".

Также министр объявил, что Польша передает Украине 5 тысяч терминалов для спутниковой связи Starlink.

Кроме того, на встрече был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере киберзащиты, который должен упростить обмен информацией о киберинцидентах.