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Українські бійці "приземлили" черговий "Орлан"

"Українська правда"Понеділок, 22 серпня 2022, 16:09
Безпілотник Орлан, фото Вікіпедії

Збройні сили України вкотре збили ворожий безпілотник "Орлан-10" на Південнобузькому напрямку.

Джерело: ОК "Південь" у Facebook 

Дослівно: "В районі Високопілля знищено Орлан-10, якій був в процесі виконання завдання".

Деталі: В ОК "Південь" додали, що окупанти намагаються проводити повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами, однак наші зенітно-ракетні підрозділи не дають ворогу змоги ознайомитись з відзнятим матеріалом.

Нагадаємо: 21 серпня Повітряні сили ЗСУ ліквідували три ворожі безпілотники "Орлан-10", якими росіяни шпигували в Херсонській області.

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Теми: Херсонська областьвійнабезпілотник
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