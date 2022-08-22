Украинские бойцы "приземлили" очередной "Орлан"

Вооруженные силы Украины в очередной раз сбили вражеский беспилотник "Орлан-10" на Южнобугском направлении.

Источник: ОК "Юг" в Facebook

Дословно: "В районе Высокополья уничтожен Орлан-10, который был в процессе выполнения задания".

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Детали: В ОК "Юг" добавили, что оккупанты пытаются проводить воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами, однако наши зенитно-ракетные подразделения не позволяют врагу ознакомиться с отснятым материалом.

Напомним: 21 августа Воздушные силы ВСУ ликвидировали три вражеских беспилотника "Орлан-10", которыми россияне шпионили в Херсонской области.