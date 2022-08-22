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Окупанти влаштували стрілянину поблизу Запорізької ТЕС: є загиблий

"Українська правда"Понеділок, 22 серпня 2022, 16:59
Окупанти влаштували стрілянину поблизу Запорізької ТЕС: є загиблий
Отвори від куль, фото з телеграму Орлова

Мер Енергодару Дмитро Орлов повідомив, що окупанти влаштували стрілянину поблизу Запорізької ТЕС, в результаті чого одна людина загинула.

Джерело: Орлов в Telegram

Деталі: Мер прокоментував провокацію росіян з обстрілом автівки поблизу Запорізької ТЕС, в якому окупанти звинувачують ЗСУ. За попередніми даними, внаслідок стрілянини загинув один чоловік та ще кілька людей отримали поранення. 

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Пряма мова: "Окупанти традиційно звинуватили в цьому ЗСУ. Але обставини події викликають великі запитання. Судячи з наявних на відео від самих окупантів пошкоджень автівки з практично рівними отворами від куль, машина була обстріляна практично впритул. Вірогідно, з автомата. Чи дійсно є факт загибелі людини, зараз з’ясовуємо.

Що вже достеменно відомо: мінометними обстрілами в Енергодарі сьогодні було пошкоджено центральний тепловий пункт. На відновлення водопостачання знадобиться час. Попередньо, ремонтні роботи триватимуть до ранку". 

Оновлено о 18:02: Мер Енергодара повідомив, що підтверджена загибель водія обстріляного в районі Запорізької ТЕС автомобіля. Смерть чоловіка 1978 року народження констатована на місці події. Ще один чоловік 1996 року народження отримав серйозні поранення та знаходиться в реанімації.

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Теми: Запорізька областьЕнергодаренергетикаокупація
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