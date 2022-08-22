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Оккупанты устроили стрельбу вблизи Запорожской ТЭС: есть погибший

"Украинская правда"Понедельник, 22 августа 2022, 16:59
Оккупанты устроили стрельбу вблизи Запорожской ТЭС: есть погибший
Отверстия от пуль, фото с телеграмму Орлова

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что оккупанты устроили стрельбу вблизи Запорожской ТЭС, в результате чего один человек погиб.

Источник: Орлов в Telegram

Детали: Мер провокацию россиян с обстрелом автомобиля вблизи Запорожской ТЭС, в котором они обвиняют ВСУ. По предварительным данным, в результате стрельбы погиб один человек и еще несколько человек получили ранения.

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Прямая речь: "Оккупанты традиционно обвинили в этом ВСУ. Но обстоятельства произошедшего вызывают большие вопросы. Судя по имеющимся на видео от самих оккупантов повреждениям автомобиля с практически ровными отверстиями от пуль, машина была обстреляна практически в упор. По идее, из автомата. Действительно ли есть факт гибели человека, сейчас выясняем.

Что уже известно: минометными обстрелами в Энергодаре сегодня был поврежден центральный тепловой пункт. На восстановление водоснабжения уйдет время. Предварительно ремонтные работы будут продолжаться до утра".

Обновлено в 18:02: Мэр Энергодара сообщил, что подтверждена гибель водителя обстрелянного в районе Запорожской ТЭС автомобиля. Смерть мужчины 1978 года рождения констатирована на месте происшествия. Еще один мужчина 1996 года получил серьезные ранения и находится в реанимации. 

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Темы: Запорожская областьЭнергодарэнергетикаоккупация
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