В небо одновременно подняли Армию дронов из 500 БПЛА.
Понедельник, 22 августа 2022, 18:09
Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал, как выглядят одновременно запущенные 472 БПЛА из Армии дронов.
Источник: Федоров в Telegram
Прямая речь Федорова: "Если бы все дроны, которые мы приобрели благодаря вашей помощи, одновременно взмыли в небо, это выглядело бы так.
Поскольку дроны приезжают к нам партиями, сложно показать, как они выглядят все вместе.
Но мы попытались продемонстрировать вам этот мощный рой БПЛА, закупленный за ваши донаты".
Детали: Армия дронов получила 472 беспилотника.
По словам Федорова, часть беспилотников уже выполняют боевые задания на фронте.
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Предыстория:
- В начале июля фандрейзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Министерством цифровой информации объявили о начале проекта "Армия дронов". Это программа, в которую входят системная закупка дронов, их ремонт и оперативная замена, а также курс обучения пилотов.
- 3 августа в Украину в рамках проекта "Армия дронов" поступили первый комплекс управления и четыре беспилотника Fly Eye, приобретенные из взносов UNITED24.