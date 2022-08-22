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В небо одновременно подняли Армию дронов из 500 БПЛА

Роман ПетренкоПонедельник, 22 августа 2022, 18:09
В небо одновременно подняли Армию дронов из 500 БПЛА
скриншот

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал, как выглядят одновременно запущенные 472 БПЛА из Армии дронов.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Если бы все дроны, которые мы приобрели благодаря вашей помощи, одновременно взмыли в небо, это выглядело бы так.

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Поскольку дроны приезжают к нам партиями, сложно показать, как они выглядят все вместе.

Но мы попытались продемонстрировать вам этот мощный рой БПЛА, закупленный за ваши донаты".

Детали: Армия дронов получила 472 беспилотника.

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По словам Федорова, часть беспилотников уже выполняют боевые задания на фронте.

Предыстория:

  • В начале июля фандрейзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Министерством цифровой информации объявили о начале проекта "Армия дронов". Это программа, в которую входят системная закупка дронов, их ремонт и оперативная замена, а также курс обучения пилотов.
  • 3 августа в Украину в рамках проекта "Армия дронов" поступили первый комплекс управления и четыре беспилотника Fly Eye, приобретенные из взносов UNITED24.

Темы: Федороворужие
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