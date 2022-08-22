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У Севастополі і Херсоні чути вибухи – ЗМІ

Євген КізіловПонеділок, 22 серпня 2022, 18:25
Ілюстративне фото, Getty Images

Мешканці окупованих Севастополя і Херсона повідомляють про звуки вибухів.

Джерело: "Медуза", "Суспільне"

Деталі: Ситуацію в Севастополі прокоментував у Telegram окупаційний "губернатор" міста Михайло Развожаєв. Він заявив, що це спрацювала ППО.

Пряма мова: "О 18.15 у районі Верхньосадового спрацювала ППО. Було збито об'єкт. На великій висоті, тому звук був чутний у різних частинах міста. Попередньо - знову безпілотник. Зберігаємо спокій, місто під надійним захистом".

Передісторія: Останні кілька днів із Севастополя періодично повідомляють про вибухи, проте офіційно їх ніхто не коментує. Лише якось Развожаєв повідомив, що у районі міста працює ППО.

22 серпня окупаційна влада Севастополя почала перевірку бомбосховищ після серії вибухів, незважаючи на запевнення у надійності ППО.

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Теми: СевастопольХерсонвибухвійна
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