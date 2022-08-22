У Севастополі терміново почали перевірку бомбосховищ після серії вибухів

МОМЕНТ ВИБУХУ у Севастополі. ФОТО З FACEBOOK ЧУБАРОВА

Окупаційна влада Севастополя почала перевірку бомбосховищ після серії вибухів, незважаючи на запевнення у надійності ППО.

Джерело: так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у Telegram

Пряма мова Развожаєва: "Оскільки у нас (Севастополі – ред.) ще діє "жовтий рівень", у вихідні перевірив стан укриттів. Дав доручення скрізь розмістити вказівники, де розташовані укриття. Маркувати підвали табличками з номерами телефонів та квартир, де знаходяться ключі".

Деталі: Развожаєв закликав не піддаватись паніці, і запевнив, що місто начебто знаходиться "під надійним захистом".

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