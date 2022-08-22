Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Севастополі терміново почали перевірку бомбосховищ після серії вибухів

Станіслав ПогоріловПонеділок, 22 серпня 2022, 12:29
МОМЕНТ ВИБУХУ у Севастополі. ФОТО З FACEBOOK ЧУБАРОВА

Окупаційна влада Севастополя почала перевірку бомбосховищ після серії вибухів, незважаючи на запевнення у надійності ППО.

Джерело: так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у Telegram

Пряма мова Развожаєва: "Оскільки у нас (Севастополі – ред.) ще діє "жовтий рівень", у вихідні перевірив стан укриттів. Дав доручення скрізь розмістити вказівники, де розташовані укриття. Маркувати підвали табличками з номерами телефонів та квартир, де знаходяться ключі".

Деталі: Развожаєв закликав не піддаватись паніці, і запевнив, що місто начебто знаходиться "під надійним захистом".

Що було раніше:

  • 31 липня призначений Росією "губернатор" окупованого Севастополя повідомив, що безпілотник атакував штаб російського флоту, в місті скасували святкові заходи до дня ВМФ окупантів.
  • Вранці 20 серпня пролунав вибух в Севастополі, окупаційна влада повідомила, що над дахом штабу Чорноморського флоту збили безпілотник.
  • Вранці у неділю 21 серпня мешканці Севастополя знову чули вибух.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війнаСевастопольУкраїнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Кулеба назвав дві країни ЄС, які не постачають Україні зброю

США готують передачу Україні дронів-камікадзе Switchblade 600

відеоССО показали, як підривають мости на Донеччині й гальмують росіян

фотоУкраїна завоювала 32 медалі за останні 10 днів на Євро

Міноборони Німеччини відхилило заклики надати Україні більше зброї

США проти загальної заборони на видачу віз росіянам

Усі новини...
війна
Українські бійці "приземлили" черговий "Орлан"
По всій Україні повітряна тривога тривала 15-20 хвилин
СБУ викрила російських агентів, які корегували вогонь по Запоріжжю, одного схопили
Останні новини
02:25
Теракт в Оленівці: ООН створила комісію для розслідування
01:26
ЗСУ знищили комплекси "Бук" і "Сані", а також живу силу ворога – ОК "Південь"
00:58
Сумщина: ворог обстрілював громади з кулеметів та освітлювальними снарядами
00:25
Президент підписав закон про бомбосховища у кожній новобудові
23:43
відеоЗеленського обурила чергова наглість Росії
23:27
Ердоган не відмовився від наміру влаштувати переговори Зеленського й Путіна
23:06
Підривники були впевнені, що у машині з дочкою був сам Дугін – ексдепутат
22:48
США готуються посилити санкції проти РФ, щоб вона не могла оминати обмежень - WSJ
22:39
Нідерланди стимулюватимуть інвестиції в Україну, не чекаючи на завершення війни
22:20
Розвідка попередила українців щодо Дня Незалежності
Усі новини...