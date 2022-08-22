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У Севастополі терміново почали перевірку бомбосховищ після серії вибухів

Станіслав ПогоріловПонеділок, 22 серпня 2022, 12:29
У Севастополі терміново почали перевірку бомбосховищ після серії вибухів
МОМЕНТ ВИБУХУ у Севастополі. ФОТО З FACEBOOK ЧУБАРОВА

Окупаційна влада Севастополя почала перевірку бомбосховищ після серії вибухів, незважаючи на запевнення у надійності ППО.

Джерело: так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у Telegram

Пряма мова Развожаєва: "Оскільки у нас (Севастополі – ред.) ще діє "жовтий рівень", у вихідні перевірив стан укриттів. Дав доручення скрізь розмістити вказівники, де розташовані укриття. Маркувати підвали табличками з номерами телефонів та квартир, де знаходяться ключі".

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Деталі: Развожаєв закликав не піддаватись паніці, і запевнив, що місто начебто знаходиться "під надійним захистом".

Що було раніше:

  • 31 липня призначений Росією "губернатор" окупованого Севастополя повідомив, що безпілотник атакував штаб російського флоту, в місті скасували святкові заходи до дня ВМФ окупантів.
  • Вранці 20 серпня пролунав вибух в Севастополі, окупаційна влада повідомила, що над дахом штабу Чорноморського флоту збили безпілотник.
  • Вранці у неділю 21 серпня мешканці Севастополя знову чули вибух.

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Теми: війнаСевастопольУкраїнаРосія
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