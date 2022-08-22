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В Севастополе и Херсоне слышны взрывы – СМИ

Евгений КизиловПонедельник, 22 августа 2022, 18:25
Иллюстративное фото, Getty Images

Жители оккупированных Севастополя и Херсона сообщают о звуках взрывов.

Источник: "Медуза", "Суспильне"

Детали: Ситуацию в Севастополе прокомментировал в Telegram оккупационный "губернатор" города Михаил Развожаев. Он заявил, что это сработала ПВО.

Прямая речь: "В 18.15 в районе Верхнесадового сработала ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно - снова беспилотник. Сохраняем спокойствие, город под надёжной защитой".

Предыстория: Последние несколько дней из Севастополя периодически сообщают о взрывах, однако официально их никто не комментирует. Развожаев как-то сообщил, что в районе города работает ПВО.

22 августа оккупационные власти Севастополя начали проверку бомбоубежищ после серии взрывов, несмотря на заверения в надежности ПВО.

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Темы: СевастопольХерсонвзрыввойна
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