В Севастополе и Херсоне слышны взрывы – СМИ

Жители оккупированных Севастополя и Херсона сообщают о звуках взрывов.

Источник: "Медуза", "Суспильне"

Детали: Ситуацию в Севастополе прокомментировал в Telegram оккупационный "губернатор" города Михаил Развожаев. Он заявил, что это сработала ПВО.

Прямая речь: "В 18.15 в районе Верхнесадового сработала ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно - снова беспилотник. Сохраняем спокойствие, город под надёжной защитой".

Предыстория: Последние несколько дней из Севастополя периодически сообщают о взрывах, однако официально их никто не комментирует. Развожаев как-то сообщил, что в районе города работает ПВО.

22 августа оккупационные власти Севастополя начали проверку бомбоубежищ после серии взрывов, несмотря на заверения в надежности ПВО.