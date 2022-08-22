Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Удар по триповерхівці у Харкові: загиблих 19 людей, пошуки завершені

Роман ПетренкоПонеділок, 22 серпня 2022, 19:08
Удар по триповерхівці у Харкові: загиблих 19 людей, пошуки завершені
фото: дснс

Рятувальники 22 серпня закінчили пошукові роботи у зруйнованій 17 серпня унаслідок обстрілу триповерхівці в Салтівському районі Харкова, загальна кількість загиблих становить 19 людей.

Джерело: речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в коментарі "Укрінформу"

Пряма мова Чубенка: "Сьогодні пошукові роботи завершено. Рятувальники дісталися підвального приміщення та оглянули його.

Реклама:

За останні два дні тіл не знайдено, тож загальна кількість жертв 19. Знайдено всіх, кого розшукували родичі.

Серед загиблих – 10 чоловіків, 8 жінок, стать ще однієї жертви поки не встановлено через значні ушкодження тіла".

Передісторія: 17 серпня міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти обстріляли Салтівський район - на місці прильоту сильна пожежа в житловій будівлі. За попередньою інформацією 7 людей загинули.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ХарківобстрілвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Харків
У Харкові частина учнів навчатимуться у метро
У Харкові викрили кол-центр на 130 працівників, які вимагали у людей гроші
Росіяни атакували три райони Харківщини, спрацювала ППО
Останні новини
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
Усі новини...
Реклама: