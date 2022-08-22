Удар по триповерхівці у Харкові: загиблих 19 людей, пошуки завершені

Рятувальники 22 серпня закінчили пошукові роботи у зруйнованій 17 серпня унаслідок обстрілу триповерхівці в Салтівському районі Харкова, загальна кількість загиблих становить 19 людей.

Джерело: речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в коментарі "Укрінформу"

Пряма мова Чубенка: "Сьогодні пошукові роботи завершено. Рятувальники дісталися підвального приміщення та оглянули його.

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За останні два дні тіл не знайдено, тож загальна кількість жертв 19. Знайдено всіх, кого розшукували родичі.

Серед загиблих – 10 чоловіків, 8 жінок, стать ще однієї жертви поки не встановлено через значні ушкодження тіла".

Передісторія: 17 серпня міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти обстріляли Салтівський район - на місці прильоту сильна пожежа в житловій будівлі. За попередньою інформацією 7 людей загинули.