Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Удар по триповерхівці у Харкові: загиблих 19 людей, пошуки завершені

Роман ПетренкоПонеділок, 22 серпня 2022, 19:08
фото: дснс

Рятувальники 22 серпня закінчили пошукові роботи у зруйнованій 17 серпня унаслідок обстрілу триповерхівці в Салтівському районі Харкова, загальна кількість загиблих становить 19 людей.

Джерело: речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в коментарі "Укрінформу"

Пряма мова Чубенка: "Сьогодні пошукові роботи завершено. Рятувальники дісталися підвального приміщення та оглянули його.

За останні два дні тіл не знайдено, тож загальна кількість жертв 19. Знайдено всіх, кого розшукували родичі.

Серед загиблих – 10 чоловіків, 8 жінок, стать ще однієї жертви поки не встановлено через значні ушкодження тіла".

Передісторія: 17 серпня міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти обстріляли Салтівський район - на місці прильоту сильна пожежа в житловій будівлі. За попередньою інформацією 7 людей загинули.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ХарківобстрілвійнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Росія планує найближчим часом вдарити по інфраструктурі України – ЗМІ

ЗСУ знищили комплекси "Бук" і "Сані", а також живу силу ворога – ОК "Південь"

Кулеба назвав дві країни ЄС, які не постачають Україні зброю

США готують передачу Україні дронів-камікадзе Switchblade 600

відеоССО показали, як підривають мости на Донеччині й гальмують росіян

фотоУкраїна завоювала 32 медалі за останні 10 днів на Євро

Усі новини...
Харків
Росіяни з боку Бєлгорода вдарили по Харкову, є руйнування
Росіяни вдарили ракетами по Харкову, постраждала людина
Ракетний удар по гуртожитку Харкова: знайшли ще три тіла
Останні новини
09:36
Британська розвідка: РФ облаштовує під Херсоном міст із барж на заміну Антонівському
09:07
Захисники знищили 45,5 тисячі окупантів і 1 921 ворожий танк
08:51
Чотирьох мешканців Мелітополя вивезли під Москву, щоб засудити до довічного – мер
08:37
Данілов про вбивство Дугіної в Росії: Це зробила ФСБ, ми так не працюємо
08:18
У Ризі місцеві росіяни протестували проти демонтажу радянського пам’ятника, є затримані
07:48
фотоВорог гатив по Дніпропетровщині з "Ураганів" і артилерії, загинула жінка
07:45
У Харкові День міста почався з обстрілу й пожежі на заводі
07:11
ЗСУ змусили відступити ворога на Бахмутському напрямку – зведення
07:00
Як дітям, які перебувають за кордоном, продовжити навчання в українській школі – пояснює омбудсмен
06:48
фотоУ Канаді провели велопробіг, утворивши тризуб
Усі новини...