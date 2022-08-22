Удар по трехэтажке в Харькове: погибших 19 человек, поиски завершены

Спасатели 22 августа закончили поисковые работы в разрушенной 17 августа в результате обстрела трехэтажке в Салтовском районе Харькова, общее число погибших составляет 19 человек.

Источник: спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии "Укринформу"

Прямая речь Чубенко: "Сегодня поисковые работы завершены. Спасатели добрались до подвального помещения и осмотрели его.

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За последние два дня тела не найдены, поэтому общее число жертв 19. Найдены все, кого разыскивали родственники.

Среди погибших – 10 мужчин, 8 женщин, пол еще одной жертвы пока не установлен из-за значительных повреждений тела".

Предыстория: 17 августа городской глава Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты обстреляли Салтовский район - на месте прилета сильный пожар в жилом здании. По предварительной информации, 7 человек погибли.