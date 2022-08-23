Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Чотирьох мешканців Мелітополя вивезли під Москву, щоб засудити до довічного – мер

Ірина БалачукВівторок, 23 серпня 2022, 08:51
Іван Федоров. Фото з Facebook

Уночі 23 серпня російські загарбники вивезли до слідчого ізолятора у Москві чотирьох мешканців Мелітополя, щоб засудити до довічного ув’язнення за нібито диверсійну діяльність.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного марафону новин

Пряма мова Федорова: "Вночі прийшли новини, що 4 мешканців Мелітополя сьогодні рашисти відправили до Лефортового СІЗО у Москві, щоб засудити до довічного за псевдодиверсійну діяльність на території Росії.

Але ж ми чітко розуміємо, що вони діяли на території нашого українського Мелітополя і точно диверсій не робили. Ці люди оговорили себе під тиском і залякуванням – це традиційні вже заходи, які робить ворог на окупованій території".

Деталі: Федоров також зазначив, що гауляйтери почали говорити про те, що судитимуть українських захисників і в окупованому Мелітополі.

За словами мера, окупанти готують судилище, схоже на те, яке на 24 серпня заплановане у Маріуполі.

Федоров також очікує, що люди не підуть дивитися на псевдосуд над захисниками Азовсталі, бо розумують, що це герої, завдяки яким ворожі війська не змогли піти далі на територію України.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Мелітопольвійнасуд
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський: Небезпека на ЗАЕС стовідсоткова

відео"Завтра важливий день і для нашого ворога": Зеленський звернувся до українців

відеоУ мережі показали унікальні кадри, як "Правий сектор" з ПТРК б'є по росіянах

Німеччина планує поставити Україні додаткові системи ППО Iris-T та іншу зброю – ЗМІ

фотоТрофейний російський "Тигр" вивели на патрулювання у Харкові

мапаЧергова "бавовна" в Росії: "через спеку" спалахнули боєприпаси, йде евакуація

Усі новини...
Мелітополь
Мелітополь: партизани розправилися з окупантом, у різних районах вибухи – мер
ЗСУ вдарили по базі окупантів у Мелітополі, ті відповіли по житлових будинках – мер
У Мелітополі пролунали потужні вибухи – мер
Останні новини
23:05
У Європі вперше продали на аукціоні суперяхту російського олігарха
22:56
Сім подій і речей, що стали символами незламності України під час війни
22:48
Економічні новини дня: над економікою єврозони нависла рецесія, Болгарія хоче знову отримувати газ з РФ
22:44
Міноборони висміяло "бавовну" у РФ "через спеку": Скоро дізнаємося, чи вибухатиме від морозу
22:36
Зеленський: Небезпека на ЗАЕС стовідсоткова
22:23
Дуда закликав розібрати "Північний потік-2" – це помітили в російському посольстві
22:08
Попри санкції РФ відновлює експорт алмазів в Індію та Європу – Bloomberg
21:51
З 2014 року Німеччина, Франція та Італія видали понад $13 млрд гарантій на енергетичні проєкти РФ – ЗМІ
21:45
В уряді нарешті визначилися з долею активів ексСбєрбанку та Промінвестбанку
21:38
відео"Завтра важливий день і для нашого ворога": Зеленський звернувся до українців
Усі новини...