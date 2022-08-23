Чотирьох мешканців Мелітополя вивезли під Москву, щоб засудити до довічного – мер

Уночі 23 серпня російські загарбники вивезли до слідчого ізолятора у Москві чотирьох мешканців Мелітополя, щоб засудити до довічного ув’язнення за нібито диверсійну діяльність.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного марафону новин

Пряма мова Федорова: "Вночі прийшли новини, що 4 мешканців Мелітополя сьогодні рашисти відправили до Лефортового СІЗО у Москві, щоб засудити до довічного за псевдодиверсійну діяльність на території Росії.

Але ж ми чітко розуміємо, що вони діяли на території нашого українського Мелітополя і точно диверсій не робили. Ці люди оговорили себе під тиском і залякуванням – це традиційні вже заходи, які робить ворог на окупованій території".

Деталі: Федоров також зазначив, що гауляйтери почали говорити про те, що судитимуть українських захисників і в окупованому Мелітополі.

За словами мера, окупанти готують судилище, схоже на те, яке на 24 серпня заплановане у Маріуполі.

Федоров також очікує, що люди не підуть дивитися на псевдосуд над захисниками Азовсталі, бо розумують, що це герої, завдяки яким ворожі війська не змогли піти далі на територію України.