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Четырех жителей Мелитополя вывезли под Москву, чтобы приговорить к пожизненному – мэр

Ирина БалачукВторник, 23 августа 2022, 08:51
Четырех жителей Мелитополя вывезли под Москву, чтобы приговорить к пожизненному – мэр
Иван Федоров. Фото с Facebook

Ночью 23 августа российские захватчики вывезли в следственный изолятор в Москве четырех жителей Мелитополя, чтобы приговорить к пожизненному заключению за якобы диверсионную деятельность.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального марафона новостей

Прямая речь Федорова: "Ночью пришли новости, что 4 жителей Мелитополя сегодня рашисты отправили в Лефортово СИЗО в Москве, чтобы приговорить к пожизненному за псевдодиверсионную деятельность на территории России.

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Но ведь мы четко понимаем, что они действовали на территории нашего украинского Мелитополя и точно диверсий не делали. Эти люди оговорили себя под давлением и запугиванием – это уже традиционные методы врага на оккупированной территории".

Детали: Федоров также отметил, что гауляйтеры начали говорить о том, что будут судить украинских защитников и в оккупированном Мелитополе.

По словам мэра, оккупанты готовят судилище, похожее на то, что на 24 августа запланировано в Мариуполе.

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Федоров также ожидает, что люди не пойдут смотреть на псевдосуд над защитниками Азовстали, потому что понимают, что это герои, благодаря которым вражеские войска не смогли пойти дальше на территорию Украины.

Темы: Мелитопольвойнасуд
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