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Четырех жителей Мелитополя вывезли под Москву, чтобы приговорить к пожизненному – мэр

Ирина БалачукВторник, 23 августа 2022, 08:51
Иван Федоров. Фото с Facebook

Ночью 23 августа российские захватчики вывезли в следственный изолятор в Москве четырех жителей Мелитополя, чтобы приговорить к пожизненному заключению за якобы диверсионную деятельность.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального марафона новостей

Прямая речь Федорова: "Ночью пришли новости, что 4 жителей Мелитополя сегодня рашисты отправили в Лефортово СИЗО в Москве, чтобы приговорить к пожизненному за псевдодиверсионную деятельность на территории России.

Но ведь мы четко понимаем, что они действовали на территории нашего украинского Мелитополя и точно диверсий не делали. Эти люди оговорили себя под давлением и запугиванием – это уже традиционные методы врага на оккупированной территории".

Детали: Федоров также отметил, что гауляйтеры начали говорить о том, что будут судить украинских защитников и в оккупированном Мелитополе.

По словам мэра, оккупанты готовят судилище, похожее на то, что на 24 августа запланировано в Мариуполе.

Федоров также ожидает, что люди не пойдут смотреть на псевдосуд над защитниками Азовстали, потому что понимают, что это герои, благодаря которым вражеские войска не смогли пойти дальше на территорию Украины.

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Темы: Мелитопольвойнасуд
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