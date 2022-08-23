Повітряні сили знищили три російські безпілотники

За добу Повітряні сили ЗСУ знищили три російські безпілотники та завдали ударів по ворожих позиціях РСЗВ.

Джерело: Командування повітряних сил ЗСУ у Facebook

Дослівно Командування Повітряних сил ЗСУ: "22 серпня підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня".

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Деталі: Також повідомляється, що ударна авіація Повітряних сил на кількох напрямках завдала ударів по пунктах постачання пально-мастильних матеріалів, скупченню живої сили та ворожої техніки, позиціях реактивних систем залпового вогню та інших цілях.

Передісторія:

22 серпня повідомлялося, що Збройні сили України збили ворожий безпілотник "Орлан-10" на Південнобузькому напрямку.