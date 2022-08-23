Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Повітряні сили знищили три російські безпілотники

Ірина БалачукВівторок, 23 серпня 2022, 11:36
Збитий безпілотник. Фото ілюстративне з Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ

За добу Повітряні сили ЗСУ знищили три російські безпілотники та завдали ударів по ворожих позиціях РСЗВ.  

Джерело: Командування повітряних сил ЗСУ у Facebook

Дослівно Командування Повітряних сил ЗСУ: "22 серпня підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня".

Деталі: Також повідомляється, що ударна авіація Повітряних сил на кількох напрямках завдала ударів по пунктах постачання пально-мастильних матеріалів, скупченню живої сили та ворожої техніки, позиціях реактивних систем залпового вогню та інших цілях.

Передісторія: 

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: УкраїнавійнаЗбройні сили
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Резніков: Найгірший сценарій війни вже позаду

Зеленський: Небезпека на ЗАЕС стовідсоткова

відео"Завтра важливий день і для нашого ворога": Зеленський звернувся до українців

відеоУ мережі показали унікальні кадри, як "Правий сектор" з ПТРК б'є по росіянах

Німеччина планує поставити Україні додаткові системи ППО Iris-T та іншу зброю – ЗМІ

фотоТрофейний російський "Тигр" вивели на патрулювання у Харкові

Усі новини...
Україна
Шість місяців війни – перспективи перемоги та її головні чинники
Одесити розгорнули 18-метровий прапор України на Воронцовському маяку
Агентство Fitch підтвердило рейтинги українських держбанків
Останні новини
01:28
Росіяни завдали ударів по двох районах Харкова – мер
00:58
Ворог вдарив по об’єктах інфраструктури в Запоріжжі – ОВА
00:35
Південна Корея заявила про входження російських літаків у її повітряну буферну зону
23:53
ЗСУ знищили за день п'ять ворожих дронів і вертоліт
23:20
Резніков: Найгірший сценарій війни вже позаду
23:05
У Європі вперше продали на аукціоні суперяхту російського олігарха
22:56
Сім подій і речей, що стали символами незламності України під час війни
22:48
Економічні новини дня: над економікою єврозони нависла рецесія, Болгарія хоче знову отримувати газ з РФ
22:44
Міноборони висміяло "бавовну" у РФ "через спеку": Скоро дізнаємося, чи вибухатиме від морозу
22:36
Зеленський: Небезпека на ЗАЕС стовідсоткова
Усі новини...