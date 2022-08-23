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Воздушные силы уничтожили три российских беспилотника

Ирина БалачукВторник, 23 августа 2022, 11:36
Сбитый беспилотник. Фото иллюстративное с Facebook Командования Воздушных Сил ВСУ

За сутки Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских беспилотника и нанесли удары по вражеским позициям РСЗО.

Источник: Командование воздушных сил ВСУ в Facebook

Дословно Командование Воздушных сил ВСУ: "22 августа подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены три беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня".

Детали: Также сообщается, что ударная авиация Воздушных сил на нескольких направлениях нанесла удары по пунктам поставки горюче-смазочных материалов, скоплению живой силы и вражеской техники, позициям реактивных систем залпового огня и другим целям.

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Темы: УкраинавойнаВооруженные силы
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