Воздушные силы уничтожили три российских беспилотника

За сутки Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских беспилотника и нанесли удары по вражеским позициям РСЗО.

Источник: Командование воздушных сил ВСУ в Facebook

Дословно Командование Воздушных сил ВСУ: "22 августа подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены три беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня".

Детали: Также сообщается, что ударная авиация Воздушных сил на нескольких направлениях нанесла удары по пунктам поставки горюче-смазочных материалов, скоплению живой силы и вражеской техники, позициям реактивных систем залпового огня и другим целям.

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