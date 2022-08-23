Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ДБР ідентифікувало 2 російських військових, які катували жителів Київщини

Станіслав ПогоріловВівторок, 23 серпня 2022, 13:33
Фото: ДБР

ДБР ідентифікувало та повідомило про підозру 2 російським окупантам, які тероризували та знущалися із цивільного населення селищ Бородянка та Макарів Київської області.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Працівники ДБР повідомили про підозру двом військовослужбовцям 37-ї окремої гвардійської мотострілецької Донської Будапештської Червоного прапора ордена Червоної зірки бригади, 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу ЗС РФ (військова частина 69647 с. Кяхта, Бурятія)".

Деталі: Встановлено, що російські військові, які зайшли на територію Київщини, не лише використовували цивільне населення для прикриття "живим" щитом, а й застосовували проти нього тортури, інші види насильства.

Крім того, військові РФ обстрілювали житлові та інфраструктурні будинки, займалися мародерством.

В ДБР запевнили, що ідентифікація інших військових злочинців армії РФ та документування їхніх злочинів триває.

Що було раніше

ВІДЕО ДНЯ
  • 5 серпня розслідувачі Bellingcat та видання The Insider заявили, що змогли ідентифікувати російського окупанта, який на відео катував українського бійця. Ним виявився тувинець на ім'я Очур-Суге Монгуш з батальйону "Ахмат".
  • 15 серпня журналісти виданн  видання "Важные истории" встановили імена причетних до звірств у селі Андріівка на Київщині російських окупантів, один з яких зізнався у злочинах.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війнаУкраїнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ЗСУ знищили склад боєприпасів, живу силу і техніку ворога – командування "Південь"

Резніков: Найгірший сценарій війни вже позаду

Зеленський: Небезпека на ЗАЕС стовідсоткова

відео"Завтра важливий день і для нашого ворога": Зеленський звернувся до українців

відеоУ мережі показали унікальні кадри, як "Правий сектор" з ПТРК б'є по росіянах

Німеччина планує поставити Україні додаткові системи ППО Iris-T та іншу зброю – ЗМІ

Усі новини...
війна
В Москві прощання з Дугіною перетворили у шоу "переможемо Україну"
ЗСУ знищили два склади боєприпасів і два командні пункти ворога на Херсонщині – ОК "Південь"
На Херсонщині підірвали помічника колаборанта Сальдо: росЗМІ пишуть, що він живий
Останні новини
02:50
ЗСУ знищили склад боєприпасів, живу силу і техніку ворога – командування "Південь"
02:22
"Динамо" програло португальцям і вилетіло з Ліги чемпіонів
01:59
Сумщина: 80 ворожих прильотів по громадах
01:28
Росіяни завдали ударів по двох районах Харкова – мер
00:58
Ворог вдарив по об’єктах інфраструктури в Запоріжжі – ОВА
00:35
Південна Корея заявила про входження російських літаків у її повітряну буферну зону
23:53
ЗСУ знищили за день п'ять ворожих дронів і вертоліт
23:20
Резніков: Найгірший сценарій війни вже позаду
23:05
У Європі вперше продали на аукціоні суперяхту російського олігарха
22:56
Сім подій і речей, що стали символами незламності України під час війни
Усі новини...