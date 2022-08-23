Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ДБР ідентифікувало 2 російських військових, які катували жителів Київщини

Станіслав ПогоріловВівторок, 23 серпня 2022, 13:33
ДБР ідентифікувало 2 російських військових, які катували жителів Київщини
Фото: ДБР

ДБР ідентифікувало та повідомило про підозру 2 російським окупантам, які тероризували та знущалися із цивільного населення селищ Бородянка та Макарів Київської області.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Працівники ДБР повідомили про підозру двом військовослужбовцям 37-ї окремої гвардійської мотострілецької Донської Будапештської Червоного прапора ордена Червоної зірки бригади, 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу ЗС РФ (військова частина 69647 с. Кяхта, Бурятія)".

Реклама:

Деталі: Встановлено, що російські військові, які зайшли на територію Київщини, не лише використовували цивільне населення для прикриття "живим" щитом, а й застосовували проти нього тортури, інші види насильства.

Крім того, військові РФ обстрілювали житлові та інфраструктурні будинки, займалися мародерством.

В ДБР запевнили, що ідентифікація інших військових злочинців армії РФ та документування їхніх злочинів триває.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше

  • 5 серпня розслідувачі Bellingcat та видання The Insider заявили, що змогли ідентифікувати російського окупанта, який на відео катував українського бійця. Ним виявився тувинець на ім'я Очур-Суге Монгуш з батальйону "Ахмат".
  • 15 серпня журналісти виданн  видання "Важные истории" встановили імена причетних до звірств у селі Андріівка на Київщині російських окупантів, один з яких зізнався у злочинах.

Теми: війнаУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
війна
Атака дронів на Псков: перші супутникові знімки аеродрому
Найуспішніший на сьогодні удар – ексголова розвідки Фінляндії про атаку на Псков
Україна знищила або пошкодила щонайменше 24 літаки в російському тилу, Криму та Білорусі − росЗМІ
Останні новини
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
Усі новини...
Реклама: