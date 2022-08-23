ДБР ідентифікувало 2 російських військових, які катували жителів Київщини

ДБР ідентифікувало та повідомило про підозру 2 російським окупантам, які тероризували та знущалися із цивільного населення селищ Бородянка та Макарів Київської області.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Працівники ДБР повідомили про підозру двом військовослужбовцям 37-ї окремої гвардійської мотострілецької Донської Будапештської Червоного прапора ордена Червоної зірки бригади, 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу ЗС РФ (військова частина 69647 с. Кяхта, Бурятія)".

Деталі: Встановлено, що російські військові, які зайшли на територію Київщини, не лише використовували цивільне населення для прикриття "живим" щитом, а й застосовували проти нього тортури, інші види насильства.

Крім того, військові РФ обстрілювали житлові та інфраструктурні будинки, займалися мародерством.

В ДБР запевнили, що ідентифікація інших військових злочинців армії РФ та документування їхніх злочинів триває.

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