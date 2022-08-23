ГБР идентифицировало 2 российских военных, которые пытали жителей Киевщины

ГБР идентифицировало и сообщило о подозрении 2 российским оккупантам, которые терроризировали и издевались над гражданским населением поселков Бородянка и Макаров Киевской области.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Работники ГБР сообщили о подозрении двум военнослужащим 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Донской Будапештской Красного знамени ордена Красной звезды бригады, 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа ВС РФ (военная часть 6964)".

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Детали: Установлено, что российские военные, зашедшие на территорию Киевщины, не только использовали гражданское население для прикрытия "живым" щитом, но и применяли против него пытки, другие виды насилия.

Кроме того, военные РФ обстреливали жилые и инфраструктурные дома, занимались мародерством.

В ГБР заверили, что идентификация других военных преступников армии РФ и документирование их преступлений продолжается.

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