Зеленський: Росія отримає потужну відповідь, якщо збільшить обстріли

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія отримає потужну відповідь у разі збільшення кількості обстрілів 23-24 серпня.

Джерело: Укрінформ з посиланням на заяву Зеленського на спільній з президентом Польщі Анджеєм Дудою зустрічі зі ЗМІ в Києві

Пряма мова Зеленського: "Будуть бити нас – будуть отримувати відповідь, потужну відповідь. Хочу сказати, що з кожним днем – думаю, ви це бачите в інформаційному просторі, – з кожним днем ця відповідь буде наростати. Буде все сильніше та сильніше".

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Деталі: Він зазначив, що має певну інформацію від української розвідки та іноземних партнерів щодо планів Росії, і що загроза збільшення кількості обстрілів 23-24 серпня є. Водночас президент зазначив, що така загроза з боку Росії є щоденною і постійною.

Зеленський також підкреслив, що Україна не розрізняє, завдає РФ ударів по Києву чи по Донбасу, і відповідатиме на всі обстріли.

"Для мене, як для президента, упевнений, як для кожного українця, Київ, Чернігів, Донбас – усе це однакове. Там усі наші українці живуть. У Харкові, Запоріжжі. Відповідь така сама буде і в цих містах", – підсумував президент.

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