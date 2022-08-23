Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Росія отримає потужну відповідь, якщо збільшить обстріли

Ірина БалачукВівторок, 23 серпня 2022, 14:08
Зеленський: Росія отримає потужну відповідь, якщо збільшить обстріли
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія отримає потужну відповідь у разі збільшення кількості обстрілів 23-24 серпня.

Джерело: Укрінформ з посиланням на заяву Зеленського на спільній з президентом Польщі Анджеєм Дудою зустрічі зі ЗМІ в Києві

Пряма мова Зеленського: "Будуть бити нас – будуть отримувати відповідь, потужну відповідь. Хочу сказати, що з кожним днем – думаю, ви це бачите в інформаційному просторі, – з кожним днем ця відповідь буде наростати. Буде все сильніше та сильніше".

Реклама:

Деталі: Він зазначив, що має певну інформацію від української розвідки та іноземних партнерів щодо планів Росії, і що загроза збільшення кількості обстрілів 23-24 серпня є. Водночас президент зазначив, що така загроза з боку Росії є щоденною і постійною.

Зеленський також підкреслив, що Україна не розрізняє, завдає РФ ударів по Києву чи по Донбасу, і відповідатиме на всі обстріли.

"Для мене, як для президента, упевнений, як для кожного українця, Київ, Чернігів, Донбас – усе це однакове. Там усі наші українці живуть. У Харкові, Запоріжжі. Відповідь така сама буде і в цих містах", – підсумував президент.  

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: ЗеленськийРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Зеленський
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
Останні новини
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
Усі новини...
Реклама: