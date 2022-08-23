Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Росія отримає потужну відповідь, якщо збільшить обстріли

Ірина БалачукВівторок, 23 серпня 2022, 14:08
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія отримає потужну відповідь у разі збільшення кількості обстрілів 23-24 серпня.

Джерело: Укрінформ з посиланням на заяву Зеленського на спільній з президентом Польщі Анджеєм Дудою зустрічі зі ЗМІ в Києві

Пряма мова Зеленського: "Будуть бити нас – будуть отримувати відповідь, потужну відповідь. Хочу сказати, що з кожним днем – думаю, ви це бачите в інформаційному просторі, – з кожним днем ця відповідь буде наростати. Буде все сильніше та сильніше".

Деталі: Він зазначив, що має певну інформацію від української розвідки та іноземних партнерів щодо планів Росії, і що загроза збільшення кількості обстрілів 23-24 серпня є. Водночас президент зазначив, що така загроза з боку Росії є щоденною і постійною.

Зеленський також підкреслив, що Україна не розрізняє, завдає РФ ударів по Києву чи по Донбасу, і відповідатиме на всі обстріли.

"Для мене, як для президента, упевнений, як для кожного українця, Київ, Чернігів, Донбас – усе це однакове. Там усі наші українці живуть. У Харкові, Запоріжжі. Відповідь така сама буде і в цих містах", – підсумував президент.  

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЗеленськийРосіявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ЗСУ знищили склад боєприпасів, живу силу і техніку ворога – командування "Південь"

Резніков: Найгірший сценарій війни вже позаду

Зеленський: Небезпека на ЗАЕС стовідсоткова

відео"Завтра важливий день і для нашого ворога": Зеленський звернувся до українців

відеоУ мережі показали унікальні кадри, як "Правий сектор" з ПТРК б'є по росіянах

Німеччина планує поставити Україні додаткові системи ППО Iris-T та іншу зброю – ЗМІ

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Судилище над українцями – це не про "червоні ліні", це крапка у переговорах з РФ
Зеленський: Крим разом з Україною стане частиною Євросоюзу
750 ракет запустили з окупованого Криму за півроку – Зеленський
Останні новини
03:48
Дві країни повідомили про смерті людей з позитивним тестом на мавпячу віспу
02:50
ЗСУ знищили склад боєприпасів, живу силу і техніку ворога – командування "Південь"
02:22
"Динамо" програло португальцям і вилетіло з Ліги чемпіонів
01:59
Сумщина: 80 ворожих прильотів по громадах
01:28
Росіяни завдали ударів по двох районах Харкова – мер
00:58
Ворог вдарив по об’єктах інфраструктури в Запоріжжі – ОВА
00:35
Південна Корея заявила про входження російських літаків у її повітряну буферну зону
23:53
ЗСУ знищили за день п'ять ворожих дронів і вертоліт
23:20
Резніков: Найгірший сценарій війни вже позаду
23:05
У Європі вперше продали на аукціоні суперяхту російського олігарха
Усі новини...