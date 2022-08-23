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На Херсонщині підірвали помічника колаборанта Сальдо: росЗМІ пишуть, що він живий

Мазуренко Альона Вівторок, 23 серпня 2022, 14:24
Ігор Телегін, фото із сайту "МОСТ"

На тимчасово окупованій території Херсонської області підірвали колаборанта, який займав посаду "заступника" так званого "глави департаменту внутрішньої політики" Ігоря Телегіна.

Джерело: російське держвидання "ТАСС"

Дослівно окупанти: "Замах скоєно на заступника голови департаменту внутрішньої політики Херсонської області Ігоря Телегіна, спрацював саморобний вибуховий пристрій, чиновник живий".

Деталі: Інформацію російським пропагандистам підтвердив так званий "заступник глави області" Кирило Стремоусов.

Херсонські видання називають Телегіна приятелем гауляйтера Володимира Сальда та фейковим "афганцем".

Нагадаємо: 

  • 5 серпня Сальдо був госпіталізований в окупованому Криму, лікарі ввели його у медикаментозну кому та підключили до апарату ШВЛ. Повідомлялося, що Сальдо збираються перевезти до однієї з московських лікарень, оскільки йому стало гірше. За даними російських ЗМІ, лікарі підозрювали, що Сальдо могли отруїти. За іншими даними, він міг перенести інсульт.

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Теми: Херсонокупаціяколабораціявійна
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