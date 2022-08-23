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На Херсонщині підірвали помічника колаборанта Сальдо: росЗМІ пишуть, що він живий

Альона Мазуренко Вівторок, 23 серпня 2022, 14:24
На Херсонщині підірвали помічника колаборанта Сальдо: росЗМІ пишуть, що він живий
Ігор Телегін, фото із сайту "МОСТ"

На тимчасово окупованій території Херсонської області підірвали колаборанта, який займав посаду "заступника" так званого "глави департаменту внутрішньої політики" Ігоря Телегіна.

Джерело: російське держвидання "ТАСС"

Дослівно окупанти: "Замах скоєно на заступника голови департаменту внутрішньої політики Херсонської області Ігоря Телегіна, спрацював саморобний вибуховий пристрій, чиновник живий".

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Деталі: Інформацію російським пропагандистам підтвердив так званий "заступник глави області" Кирило Стремоусов.

Херсонські видання називають Телегіна приятелем гауляйтера Володимира Сальда та фейковим "афганцем".

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 5 серпня Сальдо був госпіталізований в окупованому Криму, лікарі ввели його у медикаментозну кому та підключили до апарату ШВЛ. Повідомлялося, що Сальдо збираються перевезти до однієї з московських лікарень, оскільки йому стало гірше. За даними російських ЗМІ, лікарі підозрювали, що Сальдо могли отруїти. За іншими даними, він міг перенести інсульт.

Теми: Херсонокупаціяколабораціявійна
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