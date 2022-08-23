На Херсонщині підірвали помічника колаборанта Сальдо: росЗМІ пишуть, що він живий
Вівторок, 23 серпня 2022, 14:24
На тимчасово окупованій території Херсонської області підірвали колаборанта, який займав посаду "заступника" так званого "глави департаменту внутрішньої політики" Ігоря Телегіна.
Джерело: російське держвидання "ТАСС"
Дослівно окупанти: "Замах скоєно на заступника голови департаменту внутрішньої політики Херсонської області Ігоря Телегіна, спрацював саморобний вибуховий пристрій, чиновник живий".
Деталі: Інформацію російським пропагандистам підтвердив так званий "заступник глави області" Кирило Стремоусов.
Херсонські видання називають Телегіна приятелем гауляйтера Володимира Сальда та фейковим "афганцем".
Нагадаємо:
- 5 серпня Сальдо був госпіталізований в окупованому Криму, лікарі ввели його у медикаментозну кому та підключили до апарату ШВЛ. Повідомлялося, що Сальдо збираються перевезти до однієї з московських лікарень, оскільки йому стало гірше. За даними російських ЗМІ, лікарі підозрювали, що Сальдо могли отруїти. За іншими даними, він міг перенести інсульт.
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