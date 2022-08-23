На Херсонщине подорвали помощника коллаборанта Сальдо: росСМИ пишут, что он жив
Вторник, 23 августа 2022, 14:24
На временно оккупированной территории Херсонской области подорвали коллаборанта, занимавшего должность "заместителя" так называемого "главы департамента внутренней политики" Игоря Телегина.
Источник: российское госиздание "ТАСС"
Дословно оккупанты: "Покушение совершено на заместителя главы департамента внутренней политики Херсонской области Игоря Телегина, сработало самодельное взрывное устройство, чиновник жив".
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Детали: Информацию российским пропагандистам подтвердил так называемый "заместитель главы области" Кирилл Стремоусов.
Херсонские издания называют Телегина приятелем гауляйтера Владимира Сальда и фейковым "афганцем".
Напомним:
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- 5 августа Сальдо был госпитализирован в оккупированном Крыму, врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Сообщалось, что Сальдо собираются перевезти в одну из московских больниц, поскольку ему стало хуже. По данным российских СМИ, врачи подозревали, что Сальдо могли отравить. По другим данным, он мог перенести инсульт.