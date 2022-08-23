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На Херсонщине подорвали помощника коллаборанта Сальдо: росСМИ пишут, что он жив

Мазуренко Алена Вторник, 23 августа 2022, 14:24
Игорь Телегин, фото с сайта "МОСТ"

На временно оккупированной территории Херсонской области подорвали коллаборанта, занимавшего должность "заместителя" так называемого "главы департамента внутренней политики" Игоря Телегина.

Источник: российское госиздание "ТАСС"

Дословно оккупанты: "Покушение совершено на заместителя главы департамента внутренней политики Херсонской области Игоря Телегина, сработало самодельное взрывное устройство, чиновник жив".

Детали: Информацию российским пропагандистам подтвердил так называемый "заместитель главы области" Кирилл Стремоусов.

Херсонские издания называют Телегина приятелем гауляйтера Владимира Сальда и фейковым "афганцем".

Напомним: 

  • 5 августа Сальдо был госпитализирован в оккупированном Крыму, врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Сообщалось, что Сальдо собираются перевезти в одну из московских больниц, поскольку ему стало хуже. По данным российских СМИ, врачи подозревали, что Сальдо могли отравить. По другим данным, он мог перенести инсульт.

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Темы: Херсоноккупацияколлаборационизмвойна
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