Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ знищили два склади боєприпасів і два командні пункти ворога на Херсонщині – ОК "Південь"

Ірина БалачукВівторок, 23 серпня 2022, 14:55
ЗСУ знищили два склади боєприпасів і два командні пункти ворога на Херсонщині – ОК Південь
Фото ОК "Південь"

Збройні сили України знищили два склади з боєприпасами та два командні пункти у Херсонській області – у Чорнобаївці, Благодатному та Нововоскресенському.

Джерело: Оперативне командування "Південь" у Facebook

Дослівно ОК "Південь": "Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань знищено склад з боєприпасами та командний пункт 247-го десантно-штурмового полку в Чорнобаївці, а також командний пункт 331 парашутно-десантного полку в Нововоскресенському і ще один склад з боєприпасами в Благодатному".

Реклама:

Деталі: Також повідомляється, що підтверджено втрати ворога в кількості 23 росіян, одного танка Т-72 та легкого броньованого тягача. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

В ОК "Південь" зазначили, що обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку стабільно напружена, але контрольована.

Теми: Херсонська областьвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Бійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 
Останні новини
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
Усі новини...
Реклама: