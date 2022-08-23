ЗСУ знищили два склади боєприпасів і два командні пункти ворога на Херсонщині – ОК "Південь"

Збройні сили України знищили два склади з боєприпасами та два командні пункти у Херсонській області – у Чорнобаївці, Благодатному та Нововоскресенському.

Джерело: Оперативне командування "Південь" у Facebook

Дослівно ОК "Південь": "Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань знищено склад з боєприпасами та командний пункт 247-го десантно-штурмового полку в Чорнобаївці, а також командний пункт 331 парашутно-десантного полку в Нововоскресенському і ще один склад з боєприпасами в Благодатному".

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Деталі: Також повідомляється, що підтверджено втрати ворога в кількості 23 росіян, одного танка Т-72 та легкого броньованого тягача. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

В ОК "Південь" зазначили, що обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку стабільно напружена, але контрольована.