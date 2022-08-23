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ВСУ уничтожили два склада боеприпасов и два командных пункта врага в Херсонской области – ОК "Юг"

Ирина БалачукВторник, 23 августа 2022, 14:55
ВСУ уничтожили два склада боеприпасов и два командных пункта врага в Херсонской области – ОК Юг
Фото ОК "Юг"

Вооруженные силы Украины уничтожили два склада с боеприпасами и два командных пункта в Херсонской области – в Чернобаевке, Благодатном и Нововоскресенском.

Источник: Оперативное командование "Юг" в Facebook

Дословно ОК "Юг": "Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач уничтожен склад с боеприпасами и командный пункт 247-го десантно-штурмового полка в Чернобаевке, а также командный пункт 331 парашютно-десантного полка в Нововоскресенском и еще один склад с боеприпасами в Благодатном".

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Детали: Также сообщается, что подтверждены потери врага в количестве 23 россиян, одного танка Т-72 и легкого бронированного тягача. Окончательные потери врага доразведываются.

В ОК "Юг" отметили, что обстановка в операционной зоне на южнобугском направлении стабильно напряженная, но контролируемая.

Темы: Херсонская областьвойнаРосcия
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