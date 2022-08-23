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Шмигаль про відбудову Криму: Може стати одним із найкращих курортів Європи

Роман ПетренкоВівторок, 23 серпня 2022, 20:49
ластівчине гніздо, фото pizzatravel

Прем’єр Денис Шмигаль вважає, що в окупованого Криму, коли він повернеться до України, є можливість стати одним із найкращих курортів у Європі.

Джерело: Шмигаль під час виступу на Кримській платформі

Пряма мова Шмигаля: "Після деокупації Криму його розвиток стане невід'ємною частиною Плану відновлення України. Перетворити Крим на квітучий сад — це чітка та зрозуміла стратегія в межах розвитку європейської України.

Основні напрямки розвитку українського півострова: розбудова нових транспортних шляхів, інтеграція в європейську енергомережу ENTSO-E, створення інфраструктури відпочинку цілий рік, відродження культових фестивалів, розвиток екосистеми зрошення та державні проєкти у сфері підтримки історичних осередків виробництва вин. Потенціал Криму — це можливість стати одним із найкращих курортів у Європі".

Деталі: Шмигаль пояснив, що розбудова півострова відбуватиметься в межах європейського курсу Green Deal, що є одним із ключових принципів Плану відновлення України.

Йдеться про запровадження сучасних екологічних та кліматичних стандартів для підприємств Криму, повернення природоохоронного статусу важливим екосистемам, відновлення родючості ґрунтів.

Прем’єр наголосив, що Крим буде розвиватися як частина єдиного економічного простору України, в межах Плану відновлення України.

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Нагадаємо: Раніше президент Володимир Зеленський запевнив, що Крим разом з Україною стане частиною Євросоюзу

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Теми: КримокупаціяШмигаль туризм
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