Шмигаль про відбудову Криму: Може стати одним із найкращих курортів Європи

Прем’єр Денис Шмигаль вважає, що в окупованого Криму, коли він повернеться до України, є можливість стати одним із найкращих курортів у Європі.

Джерело: Шмигаль під час виступу на Кримській платформі

Пряма мова Шмигаля: "Після деокупації Криму його розвиток стане невід'ємною частиною Плану відновлення України. Перетворити Крим на квітучий сад — це чітка та зрозуміла стратегія в межах розвитку європейської України.

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Основні напрямки розвитку українського півострова: розбудова нових транспортних шляхів, інтеграція в європейську енергомережу ENTSO-E, створення інфраструктури відпочинку цілий рік, відродження культових фестивалів, розвиток екосистеми зрошення та державні проєкти у сфері підтримки історичних осередків виробництва вин. Потенціал Криму — це можливість стати одним із найкращих курортів у Європі".

Деталі: Шмигаль пояснив, що розбудова півострова відбуватиметься в межах європейського курсу Green Deal, що є одним із ключових принципів Плану відновлення України.

Йдеться про запровадження сучасних екологічних та кліматичних стандартів для підприємств Криму, повернення природоохоронного статусу важливим екосистемам, відновлення родючості ґрунтів.

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Прем’єр наголосив, що Крим буде розвиватися як частина єдиного економічного простору України, в межах Плану відновлення України.

Нагадаємо: Раніше президент Володимир Зеленський запевнив, що Крим разом з Україною стане частиною Євросоюзу