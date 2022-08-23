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Шмыгаль об восстановлении Крыма: Может стать одним из лучших курортов Европы

Роман ПетренкоВторник, 23 августа 2022, 20:49
ласточкино гнездо, фото pizzatravel

Премьер Денис Шмыгаль считает, что у оккупированного Крыма, когда он вернется в Украину, есть возможность стать одним из самых лучших курортов в Европе.

Источник: Шмыгаль во время выступления на Крымской платформе

Прямая речь Шмыгаля: "После деоккупации Крыма его развитие станет неотъемлемой частью Плана восстановления Украины. Превратить Крым в цветущий сад – это четкая и понятная стратегия в рамках развития европейской Украины.

Основные направления развития украинского полуострова: развитие новых транспортных путей, интеграция в европейскую энергосеть ENTSO-E, создание инфраструктуры отдыха круглогодично, возрождение культовых фестивалей, развитие экосистемы орошения и государственные проекты в сфере поддержки исторических ячеек производства вин. Потенциал Крыма – это возможность стать одним из лучших курортов в Европе".

Детали: Шмыгаль пояснил, что развитие полуострова будет происходить в рамках европейского курса Green Deal, являющегося одним из ключевых принципов Плана восстановления Украины.

Речь идет о внедрении современных экологических и климатических стандартов для предприятий Крыма, возвращении природоохранного статуса важным экосистемам, восстановлении плодородия почв.

Премьер подчеркнул, что Крым будет развиваться как часть единого экономического пространства Украины в рамках Плана восстановления Украины.

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Напомним: Ранее президент Владимир Зеленский заверил, что Крым вместе с Украиной станет частью Евросоюза.

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Темы: КрымоккупацияШмыгальтуризм
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