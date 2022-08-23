Міноборони висміяло "бавовну" у РФ "через спеку": Скоро дізнаємося, чи вибухатиме від морозу
Вівторок, 23 серпня 2022, 22:44
Міністерство оборони висміяло повідомлення росіян про те, що у них нібито через спеку вибухнув склад боєприпасів, зазначивши, що потрібно подивитися, чи вибухатимуть через мороз.
Джерело: Міноборони у Twitter
Дослівно: "Ще один підрив боєприпасів "через спеку" в Бєлгородській області в Росії.
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За декілька місяців ми дізнаємося, чи можуть російські боєприпаси вибухати через мороз.
П'ять основних причин раптових вибухів у Росії це: зима, весна, літо, осінь і куріння".
Передісторія: У Білгородській області Росії горіли боєприпаси, місцева влада заявила, що нібито це під сонцем "спрацював ефект лінзи".
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