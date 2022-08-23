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Минобороны высмеяло "бавовну" в РФ "из-за жары": Скоро узнаем, будет ли взрываться от мороза

Роман ПетренкоВторник, 23 августа 2022, 22:44
УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ, ФОТО: ГЕНШТАБ ВСУ

Министерство обороны высмеяло сообщения россиян о том, что у них якобы из-за жары разразился склад боеприпасов, отметив, что нужно посмотреть, будут ли взрываться из-за мороза.

Источник: Минобороны в Twitter

Дословно: "Еще один подрыв боеприпасов из-за жары в Белгородской области в России.

Через несколько месяцев мы узнаем, могут ли российские боеприпасы взрываться из-за мороза.

Пять основных причин внезапных взрывов в России: зима, весна, лето, осень и курение".

Предыстория: В Белгородской области России горели боеприпасы, местные власти заявили, что якобы под солнцем "сработал эффект линзы".

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Темы: МиноборонывойнаРосcия
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