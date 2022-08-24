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Захисники збили російський вертоліт Ка-52

Ірина БалачукСереда, 24 серпня 2022, 08:16
Захисники збили російський вертоліт Ка-52
Вертоліт Ка-52. Фото wikipedia.org

Уночі 24 серпня Повітряні сили збили російський вертоліт Ка-52 на східному напрямку.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Facebook

Дослівно Повітряні сили: "Близько першої ночі 24 серпня на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних Сил України демілітаризовано вертоліт Ка-52 російських окупантів".

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Деталі: Захисники також привітали Україну з Днем Незалежності.

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Теми: авіаРосіявійна
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