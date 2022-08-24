Захисники збили російський вертоліт Ка-52
Середа, 24 серпня 2022, 08:16
Уночі 24 серпня Повітряні сили збили російський вертоліт Ка-52 на східному напрямку.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Facebook
Дослівно Повітряні сили: "Близько першої ночі 24 серпня на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних Сил України демілітаризовано вертоліт Ка-52 російських окупантів".
Деталі: Захисники також привітали Україну з Днем Незалежності.
Передісторія:
- Протягом 23 серпня Повітряні сили України знищили п’ять БПЛА та вертоліт Ка-52 російських окупантів.