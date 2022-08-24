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Защитники сбили российский вертолет Ка-52

Ирина БалачукСреда, 24 августа 2022, 08:16
Защитники сбили российский вертолет Ка-52
Вертолет Ка-52. Фото wikipedia.org

Ночью 24 августа воздушные силы сбили российский вертолет Ка-52 на восточном направлении.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Facebook

Дословно Воздушные силы: "Около часа ночи 24 августа на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных Сил Украины демилитаризован вертолет Ка-52 российских оккупантов".

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Детали: Защитники также поздравили Украину с Днем Независимости.

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Темы: авиаРосcиявойна
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