Защитники сбили российский вертолет Ка-52
Среда, 24 августа 2022, 08:16
Ночью 24 августа воздушные силы сбили российский вертолет Ка-52 на восточном направлении.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Facebook
Дословно Воздушные силы: "Около часа ночи 24 августа на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных Сил Украины демилитаризован вертолет Ка-52 российских оккупантов".
Детали: Защитники также поздравили Украину с Днем Независимости.
Предыстория:
- 23 августа Воздушные силы Украины уничтожили пять БПЛА и вертолет Ка-52 российских оккупантов.