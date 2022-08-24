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На Запоріжжі підірвали "гауляйтера" – він загинув

"Українська правда"Середа, 24 серпня 2022, 10:11
Іван Сушко, скріншот з відео 061

24 серпня у тимчасово окупованому селищі Михайлівка на Запоріжжі внаслідок підриву авто загинув "гауляйтер" Іван Сушко.

Джерело: колаборант Володимир Рогов у Telegram та російське ЗМІ "Известия"

Дослівно: "Сьогодні внаслідок навмисного підриву авто загинув голова ВДА смт Михайлівка Запорізької області Іван Сушко".

Деталі: За словами колаборанта, під сидіння автомобіля "керівника" селища підклали вибуховий пристрій. Сушко отримав поранення і в критичному стані був доставлений до лікарні, де незабаром помер. Рогов звинуватив Україну у смерті "гауляйтера".

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Нагадаємо: 23 серпня стало відомо, що у Херсонській області підірвали колаборанта, який займав посаду "заступника" так званого "глави департаменту внутрішньої політики" Ігоря Телегіна, однак він вижив. 

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Теми: Запорізька областьвибухколабораціяокупація
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