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На Запорожье взорвали "гауляйтера" – он погиб

"Украинская правда"Среда, 24 августа 2022, 10:11
Иван Сушко, скриншот с видео 061

24 августа во временно оккупированном поселке Михайловка в Запорожье в результате подрыва авто погиб "гауляйтер" Иван Сушко.

Источник: коллаборант Владимир Рогов Telegram и российское СМИ "Известия"

Дословно: "Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб председатель ВГА пгт Михайловка Запорожской области Иван Сушко".

Детали: По словам коллаборанта, под сиденье автомобиля "руководителя" поселка подложили взрывное устройство. Сушко получил ранения и в критическом состоянии был доставлен в больницу, где вскоре скончался. Рогов обвинил Украину в смерти "гауляйтера".

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Напомним: 23 августа стало известно, что в Херсонской области взорвали коллаборанта, занимавшего должность "заместителя" так называемого "главы департамента внутренней политики" Игоря Телегина, однако он выжил.

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Темы: Запорожская областьвзрывколлаборационизмоккупация
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