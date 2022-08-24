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Росіяни завдали груповий удар по військовій інфраструктурі Миргорода

Олена РощінаСереда, 24 серпня 2022, 12:50
Миргород, фото 831 бригади тактичної авіації

Російські війська вранці 24 серпня завдали ракетного удару по Миргороду на Полтавщині, влучили по військовій інфраструктурі.

Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін і 831 бригада тактичної авіації

Пряма мова: "Чотири "прильоти" по інфраструктурі Миргорода. З’ясовуємо деталі. Залишаємося в укриттях!".

Деталі: Згодом Лунін уточнив, що загиблих та поранених у Миргороді немає.

У свою чергу, 831 бригада тактичної авіації о 12:30 повідомила, що "близько 11:00 військами Російської Федерації завдано груповий удар ракетами "Повітря-Поверхня", ймовірно Х-22, по військовій інфраструктурі міста Миргород".

Пожежа триває. На уражених об'єктах працюють карети швидкої допомоги, представники Національної поліції України та служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

У Телеграм-каналі "Лубни, Миргород" повідомляли про 5 потужних вибухів.

ВІДЕО ДНЯ

Повітряна тривога у Полтавській області тривала з 10:13 до 11:25.

Станом на 10:42 повітряна тривога була оголошена у центральних, північних, південних та східних областях України. 

 

Об 11:23 почався відбій тривоги.

УП, оновлено від 11:06
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Теми: Полтавська областьМиргородвійна
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