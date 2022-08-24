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Росіяни завдали груповий удар по військовій інфраструктурі Миргорода

Олена РощінаСереда, 24 серпня 2022, 12:50
Росіяни завдали груповий удар по військовій інфраструктурі Миргорода
Миргород, фото 831 бригади тактичної авіації

Російські війська вранці 24 серпня завдали ракетного удару по Миргороду на Полтавщині, влучили по військовій інфраструктурі.

Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін і 831 бригада тактичної авіації

Пряма мова: "Чотири "прильоти" по інфраструктурі Миргорода. З’ясовуємо деталі. Залишаємося в укриттях!".

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Деталі: Згодом Лунін уточнив, що загиблих та поранених у Миргороді немає.

У свою чергу, 831 бригада тактичної авіації о 12:30 повідомила, що "близько 11:00 військами Російської Федерації завдано груповий удар ракетами "Повітря-Поверхня", ймовірно Х-22, по військовій інфраструктурі міста Миргород".

Пожежа триває. На уражених об'єктах працюють карети швидкої допомоги, представники Національної поліції України та служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

ВІДЕО ДНЯ

У Телеграм-каналі "Лубни, Миргород" повідомляли про 5 потужних вибухів.

Повітряна тривога у Полтавській області тривала з 10:13 до 11:25.

Станом на 10:42 повітряна тривога була оголошена у центральних, північних, південних та східних областях України. 

 

Об 11:23 почався відбій тривоги.

УП, оновлено від 11:06
Теми: Полтавська областьМиргородвійна
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