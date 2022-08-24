Россияне нанесли групповой удар по военной инфраструктуре Миргорода

Российские войска утром 24 августа нанесли ракетный удар по Миргороду в Полтавской области, попали по военной инфраструктуре.

Источник: глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин и 831 бригада тактической авиации

Прямая речь: "Четыре "прилета" по инфраструктуре Миргорода. Выясняем детали. Остаемся в укрытиях!".

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Детали: Позже Лунин уточнил, что погибших и раненых в Миргороде нет.

В свою очередь, 831 бригада тактической авиации в 12:30 сообщила, что "около 11:00 войсками Российской Федерации нанесен групповой удар ракетами "Воздух-Поверхность", вероятно Х-22, по военной инфраструктуре города Миргород".

Пожар продолжается. На пораженных объектах работают кареты скорой помощи, представители Национальной полиции Украины и службы, ликвидирующие последствия обстрелов.

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В Телеграмм-канале "Лубны, Миргород" сообщали о 5 мощных взрывах.

Воздушная тревога в Полтавской области длилась с 10:13 до 11:25.

По состоянию на 10:42 воздушная тревога была объявлена в центральных, северных, южных и восточных областях Украины.

В 11.23 начался отбой тревоги.