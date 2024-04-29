Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Росіяни випустили ракети курсом на Миргород

Альона Мазуренко Понеділок, 29 квітня 2024, 12:23
Росіяни випустили ракети курсом на Миргород

29 квітня у північно-східних областях була оголошена повітряна тривога: російські окупанти випустили ракети, які тримають курс на Миргород.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 12.12 Повітряні сили повідомили про ракету з північного-сходу, яка через Сумщину тримає курс на Миргород.

Реклама:

Згодом о 12.16 в ПС повідомили про ще одну ракету курсом на Миргород зі сходу.

Наразі повітряна тривога триває на сході та півночі країни.

Оновлено: О 12.37 Повітряні сили оголосили про відбій загрози по областях. Водночас залишається загроза застосування авіаційних засобів ураження для Сумської, Полтавської та Донецької областей.

ВІДЕО ДНЯ

У Полтавській ОВА повідомили, що окупаційні війська завдали ракетного удару по області, на щастя – без влучань і постраждалих.

 

Теми: повітряна тривогаМиргородобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени - Міноборони

Росія пригрозила ударами по "військових об'єктах Британії" в Україні і не тільки

Рада може вже цього тижня остаточно ухвалити нові штрафи за ухиляння від мобілізації 

МЗС України заявило, що не визнає президентства Путіна і закликало інші країни зробити те саме

відео, фото, оновленоУ Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві "Хімрезерв": загинула людина

фотоЧерез складну ситуацію на сході Сирський дві доби провів на передовій

Усі новини...
повітряна тривога
У всіх областях України оголошували ракетну небезпеку, була загроза "Кинджалів"
Втретє за день по всій Україні лунала тривога через МіГ-31К
Вдруге за день вся Україна була в тривозі через зліт носія "Кинджала"
Останні новини
20:13
фотоРосіяни ракетою ППО влучили в цивільний автомобіль у Маріуполі – міськрада
20:04
Дуда підтвердив Зеленському, що приїде на саміт миру у Швейцарії
19:59
футбол"Верес" переміг "Минай" у битві за виживання в УПЛ
19:52
Зведення Генштабу: Росіяни завдали 69 авіаударів по Україні за добу
19:45
Уряд призначив в.о. директора "Укрспирту"
19:38
Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени - Міноборони
19:35
Польща продовжить оплату понад 20 тисяч терміналів Starlink для України
19:29
Попри пожежу на хімзаводі якість повітря у Кропивницькому в нормі – ОВА
19:19
"Укрнафта" і АРМА просять дозволу АМКУ на управління активами "Татнєфті"
19:19
велоспортУ гонитві за Погачаром. Бельгієць Мерлір виграв божевільний спринт на 3 етапі Джиро д'Італія-2024
Усі новини...
Реклама:
Реклама: