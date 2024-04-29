Росіяни випустили ракети курсом на Миргород
29 квітня у північно-східних областях була оголошена повітряна тривога: російські окупанти випустили ракети, які тримають курс на Миргород.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 12.12 Повітряні сили повідомили про ракету з північного-сходу, яка через Сумщину тримає курс на Миргород.
Згодом о 12.16 в ПС повідомили про ще одну ракету курсом на Миргород зі сходу.
Наразі повітряна тривога триває на сході та півночі країни.
Оновлено: О 12.37 Повітряні сили оголосили про відбій загрози по областях. Водночас залишається загроза застосування авіаційних засобів ураження для Сумської, Полтавської та Донецької областей.
У Полтавській ОВА повідомили, що окупаційні війська завдали ракетного удару по області, на щастя – без влучань і постраждалих.