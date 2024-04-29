Росіяни випустили ракети курсом на Миргород

29 квітня у північно-східних областях була оголошена повітряна тривога: російські окупанти випустили ракети, які тримають курс на Миргород.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 12.12 Повітряні сили повідомили про ракету з північного-сходу, яка через Сумщину тримає курс на Миргород.

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Згодом о 12.16 в ПС повідомили про ще одну ракету курсом на Миргород зі сходу.

Наразі повітряна тривога триває на сході та півночі країни.

Оновлено: О 12.37 Повітряні сили оголосили про відбій загрози по областях. Водночас залишається загроза застосування авіаційних засобів ураження для Сумської, Полтавської та Донецької областей.

ВІДЕО ДНЯ

У Полтавській ОВА повідомили, що окупаційні війська завдали ракетного удару по області, на щастя – без влучань і постраждалих.