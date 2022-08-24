Над Черкаською областю збили російську ракету
Середа, 24 серпня 2022, 11:56
У Черкаській області під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили російську ракету.
Джерело: голова Черкаської ОВА Ігор Табурець
Пряма мова: "Слава нашим ЗСУ! Під час повітряної тривоги сили ППО збили над Черкащиною ворожу ракету".
Деталі: Повітряна тривога у Черкаській області тривала з 10:27 до 11:44.
Табурець закликав громадян ховатися під час повітряних тривог.
"Не публікуйте фото чи відео! Не наражайте всіх на повторні атаки по локаціях!", – наголосив він.
Водночас, у Полтавській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Миргороді.
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