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Над Черкаською областю збили російську ракету

Олена РощінаСереда, 24 серпня 2022, 11:56

У Черкаській області під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили російську ракету.

Джерело: голова Черкаської ОВА Ігор Табурець

Пряма мова: "Слава нашим ЗСУ! Під час повітряної тривоги сили ППО збили над Черкащиною ворожу ракету".

Деталі: Повітряна тривога у Черкаській області тривала з 10:27 до 11:44.

Табурець закликав громадян ховатися під час повітряних тривог.

"Не публікуйте фото чи відео! Не наражайте всіх на повторні атаки по локаціях!", – наголосив він.

Водночас, у Полтавській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Миргороді.

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Теми: Черкаська областьППОвійна
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