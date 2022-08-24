Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Над Черкасской областью сбили российскую ракету

Елена РощинаСреда, 24 августа 2022, 11:56

В Черкасской области во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету.

Источник: глава Черкасской ОВА Игорь Табурец

Прямая речь: "Слава нашим ВСУ! Во время воздушной тревоги силы ПВО сбили над Черкасщиной вражескую ракету".

Детали: Воздушная тревога в Черкасской области длилась с 10:27 до 11:44.

Табурец призвал граждан прятаться во время воздушных тревог.

"Не публикуйте фото или видео! Не подвергайте всех повторным атакам по локациям!", – подчеркнул он.

В то же время, в Полтавской области во время воздушной тревоги прогремели взрывы в Миргороде.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Черкасская областьПВОвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

обновленоОккупанты ударили по железнодорожной станции на Днепропетровщине, 22 человека погибли - Зеленский

Зеленский на СБ ООН: Должны заставить Россию уважать общечеловеческие ценности

видеоТрасс заявила, что в должности премьера Британии будет готова применить ядерное оружие

Ющенко: Путин уже проиграл, но мы еще не выиграли

фото, видеоДжонсон приехал в Киев в третий раз с начала вторжения России

Байден объявил о $3 млрд военной помощи Украине в День Независимости

Все новости...
Черкасская область
На Черкасчине разоблачили предпринимателя, который переводил деньги оборонпрому РФ
Собирался в гауляйтеры: суд отпустил под залог депутата-коллаборанта
Ракетный удар по Уманщине: один пострадавший умер – глава ОВА
Последние новости
00:09
Страны ЕС потратили почти 300 миллиардов евро на смягчение газового кризиса
23:58
Зеленский: Независимость не закончится никогда, Украина – это навсегда
23:45
Экспорт нефти из США вырос до максимума с 90-х
23:42
обновленоОккупанты ударили по железнодорожной станции на Днепропетровщине, 22 человека погибли - Зеленский
23:22
Армия дронов подняла над Киевом флаги легендарных бригад ВСУ
22:53
фотоВ польском Бжеге начали сносить советский памятник
22:51
Газ в Европе установил новый ценовой рекорд
22:40
ООН и МАГАТЭ должны предоставить гарантии безопасности работникам ЗАЭС – омбудсмен
22:18
тестКакие события повлияли на формирование украинской независимости
22:08
Зеленский на СБ ООН: Должны заставить Россию уважать общечеловеческие ценности
Все новости...