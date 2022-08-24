Над Черкасской областью сбили российскую ракету

В Черкасской области во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету.

Источник: глава Черкасской ОВА Игорь Табурец

Прямая речь: "Слава нашим ВСУ! Во время воздушной тревоги силы ПВО сбили над Черкасщиной вражескую ракету".

Детали: Воздушная тревога в Черкасской области длилась с 10:27 до 11:44.

Табурец призвал граждан прятаться во время воздушных тревог.

"Не публикуйте фото или видео! Не подвергайте всех повторным атакам по локациям!", – подчеркнул он.

В то же время, в Полтавской области во время воздушной тревоги прогремели взрывы в Миргороде.