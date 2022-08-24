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В Україні зростає кількість громадян, які вдома говорять українською – соціологи

Ірина БалачукСереда, 24 серпня 2022, 12:18
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Понад половина українців розмовляють вдома українською, цей показник зріс, порівняно з квітнем.

Джерело: результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 17-18 серпня

Дослівно соціологи: "Продовжує зростати кількість тих, хто частіше розмовляє українською вдома. Так, сьогодні 51% зазначили, що розмовляють вдома українською (у квітні 2022 – 48%), третина – двома мовами, 13% – російською. Більше половини мешканців півдня і сходу двомовні, близько чверті – російськомовні. Використання російської у побуті зменшилося приблизно вдвічі". 

 

Деталі: Соціологи зазначають, що 76% опитаних вказали українську мову як рідну, а 19% – російську. При цьому 30% російськомовних вважають своєю рідною українську. 

 

Також переважна більшість – 86% – вважають, що українська мова повинна бути єдиною державною мовою. 10% підтримують статус російської, як офіційної в окремих регіонах і лише 3% за російську як другу державну мову в Україні. 

 

Соціологи підкреслили, що більше половини опитаних до війни постійно спілкувалися українською мовою, чверть – інколи, кожен п’ятий – рідко або ніколи. За останні півроку кількість тих, хто почав постійно спілкуватися українською, збільшилася до 64%. Наразі інколи говорять українською 24%, рідко або ніколи – 12%.

Частіше почали використовувати українську мешканці Півдня і Сходу, переселенці. 

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"19% українців з початку війни перейшли на постійне або частіше використання української мови. Загалом з початку війни 41% російськомовних та двомовних почали частіше говорити українською, з них 24% – постійно, 17% – частіше", – підсумували в "Рейтингу".

Дослідження тривало 17-18 серпня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1000 респондентів у віці від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.  

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Теми: українцімовасоціологія
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