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В Украине растет количество граждан, которые дома говорят на украинском – социологи

Ирина БалачукСреда, 24 августа 2022, 12:18
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Более половины украинцев говорят дома на украинском, этот показатель вырос по сравнению с апрелем.

Источник: результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 17-18 августа

Дословно социологи: "Продолжает расти количество тех, кто чаще разговаривает на украинском дома. Так, сегодня 51% отметили, что разговаривают дома на украинском (в апреле 2022 – 48%), треть – на двух языках, 13% – на русском. Более половины жителей юга и востока двуязычны, около четверти – русскоязычные. Использование русского языке в быту уменьшилось примерно вдвое". 

 

Детали: Социологи отмечают, что 76% опрошенных указали украинский язык как родной, а 19% – русский. При этом 30% русскоязычных считают своим родным украинский. 

 

Подавляющее большинство – 86% – считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком. 10% поддерживают статус русского как официального в отдельных регионах и только 3% за русский как второй государственный язык в Украине. 

 

Социологи подчеркнули, что более половины опрошенных до войны постоянно общались на украинском языке, четверть – иногда, каждый пятый – редко или никогда. За последние полгода количество тех, кто начал постоянно общаться на украинском, увеличилось до 64%. Сейчас иногда говорят на украинском 24%, редко или никогда – 12%.

Чаще стали использовать украинский жители Юга и Востока, переселенцы. 

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"19% украинцев с начала войны перешли на постоянное или более частое использование украинского языка. В целом с начала войны 41% русскоязычных и двуязычных начали чаще говорить на украинском, из них 24% – постоянно, 17% – чаще", – подытожили в "Рейтинге".

Исследование проходило 17-18 августа. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

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Темы: украинцыязыксоциология
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