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В ОП відповіли на "привітання" від Лукашенка: Клоунада, просякнута кров’ю

Ірина БалачукСереда, 24 серпня 2022, 14:36
Михайло Подоляк. Фото ОПУ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав привітання з Днем Незалежності від самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка клоунадою, яка матиме наслідки.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Схоже, Лукашенко справді вважає, що світ не помічає його активної участі в злочинах проти України. Тому цинічно бажає "мирного неба", пускаючи по нас смертоносні ракети".

Деталі: Радник керівника ОПУ додав, що "клоунада (Лукашенка – ред.) просякнута кров'ю, зафіксована й матиме конкретні наслідки… одразу після падіння варварської ru-імперії".

Передісторія:

  • Вранці 24 серпня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який надав територію своєї країни для наступу росіян на Україну та став спільником Володимира Путіна у війні, привітав народ України із Днем Незалежності.

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Теми: Офіс президентаЛукашенкоДень Незалежності
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