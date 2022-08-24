В ОП відповіли на "привітання" від Лукашенка: Клоунада, просякнута кров’ю

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав привітання з Днем Незалежності від самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка клоунадою, яка матиме наслідки.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Схоже, Лукашенко справді вважає, що світ не помічає його активної участі в злочинах проти України. Тому цинічно бажає "мирного неба", пускаючи по нас смертоносні ракети".

Деталі: Радник керівника ОПУ додав, що "клоунада (Лукашенка – ред.) просякнута кров'ю, зафіксована й матиме конкретні наслідки… одразу після падіння варварської ru-імперії".

Схоже, Лукашенко справді вважає, що світ не помічає його активної участі в злочинах проти 🇺🇦. Тому цинічно бажає «мирного неба», пускаючи по нас смертоносні ракети. Ця клоунада просякнута кров'ю, зафіксована й матиме конкретні наслідки. Одразу після падіння варварської ru-імперії — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 24, 2022

Передісторія:

Вранці 24 серпня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який надав територію своєї країни для наступу росіян на Україну та став спільником Володимира Путіна у війні, привітав народ України із Днем Незалежності.