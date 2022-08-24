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В ОП ответили на "поздравление" от Лукашенко: Клоунада, пропитанная кровью

Ирина БалачукСреда, 24 августа 2022, 14:36
В ОП ответили на поздравление от Лукашенко: Клоунада, пропитанная кровью
Михаил Подоляк. Фото ОПУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал поздравление с Днем Независимости от самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко клоунадой, которая будет иметь последствия.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Похоже, Лукашенко действительно считает, что мир не замечает его активного участия в преступлениях против Украины. Поэтому цинично желает мирного неба, пуская по нам смертоносные ракеты".

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Детали: Советник руководителя ОПУ добавил, что "клоунада (Лукашенко – ред.) пропитана кровью, зафиксирована и будет иметь конкретные последствия… сразу после падения варварской ru-империи".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 24 августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который предоставил территорию своей страны для наступления россиян на Украину и стал сообщником Владимира Путина в войне, поздравил народ Украины с Днем Независимости.

Темы: Офис президентаЛукашенкоДень Независимости
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