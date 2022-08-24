В ОП ответили на "поздравление" от Лукашенко: Клоунада, пропитанная кровью

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал поздравление с Днем Независимости от самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко клоунадой, которая будет иметь последствия.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Похоже, Лукашенко действительно считает, что мир не замечает его активного участия в преступлениях против Украины. Поэтому цинично желает мирного неба, пуская по нам смертоносные ракеты".

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Детали: Советник руководителя ОПУ добавил, что "клоунада (Лукашенко – ред.) пропитана кровью, зафиксирована и будет иметь конкретные последствия… сразу после падения варварской ru-империи".

Схоже, Лукашенко справді вважає, що світ не помічає його активної участі в злочинах проти 🇺🇦. Тому цинічно бажає «мирного неба», пускаючи по нас смертоносні ракети. Ця клоунада просякнута кров'ю, зафіксована й матиме конкретні наслідки. Одразу після падіння варварської ru-імперії — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 24, 2022

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