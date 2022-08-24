Єрмак на початку війни розсилав фото вбитих росіянами дітей світовим лідерам, щоб ті дали допомогу – WP

Голова Офісу президента Андрій Єрмак у перші дні війни розсилав світовим лідерам фото вбитих українських дітей і зруйнованих будинків, щоб ті збільшили допомогу, – і після цього різні країни почали робити ще більше.

Джерело: The Washington Post

Дослівно WP: "Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що (на початку війни – ред.) регулярно відправляв смс-повідомлення з фотографіями вбитих українських дітей і зруйнованих українських будинків на мобільні телефони чиновників у всьому світі".

Деталі: За даними видання, фото, зокрема, отримували радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, помічниця держсекретаря у справах Європи та Євразії Карен Донфрід, члени Конгресу.

Пряма мова Єрмака: "Зізнаюся, це були жахливі фотографії, які не давали мені спати вночі. Дев'яносто відсотків людей, які отримали їх, відреагували, передзвонили і почали робити ще більше".