Ермак в начале войны рассылал фото убитых россиянами детей мировым лидерам, чтобы те дали помощь – WP

Глава Офиса президента Андрей Ермак в первые дни войны рассылал мировым лидерам фото убитых украинских детей и разрушенных домов, чтобы те увеличили помощь, – и после этого разные страны начали делать еще больше.

Источник: The Washington Post

Дословно WP: "Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что (в начале войны – ред.) регулярно отправлял смс-сообщения с фотографиями убитых украинских детей и разрушенных украинских домов на мобильные телефоны чиновников во всем мире".

Детали: По данным издания, фото, в частности, получали советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, помощница госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, члены Конгресса.

Прямая речь Ермака: "Признаюсь, это были ужасные фотографии, которые не давали мне спать ночью. Девяносто процентов получивших их людей отреагировали, перезвонили и начали делать еще больше".