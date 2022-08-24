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Ермак в начале войны рассылал фото убитых россиянами детей мировым лидерам, чтобы те дали помощь – WP

Ирина БалачукСреда, 24 августа 2022, 15:54
Ермак в начале войны рассылал фото убитых россиянами детей мировым лидерам, чтобы те дали помощь – WP
Андрей Ермак. Фото ОПУ

Глава Офиса президента Андрей Ермак в первые дни войны рассылал мировым лидерам фото убитых украинских детей и разрушенных домов, чтобы те увеличили помощь, – и после этого разные страны начали делать еще больше.

Источник: The Washington Post

Дословно WP: "Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что (в начале войны – ред.) регулярно отправлял смс-сообщения с фотографиями убитых украинских детей и разрушенных украинских домов на мобильные телефоны чиновников во всем мире".

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Детали: По данным издания, фото, в частности, получали советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, помощница госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, члены Конгресса.

Прямая речь Ермака: "Признаюсь, это были ужасные фотографии, которые не давали мне спать ночью. Девяносто процентов получивших их людей отреагировали, перезвонили и начали делать еще больше".

Темы: Андрей ЕрмакУкраинавойнажертвы
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