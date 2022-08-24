"Зроблено в Росії": запущена по Харкову ракета вибухнула у повітрі

Ракета, яку Росія запустила по Харкову 23 серпня, вибухнула в повітрі, ймовірно, через технічну несправність.

Джерело: начальник слідчого управління поліції в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook

Пряма мова: "Вчора ввечері усі харків’яни почули вибух у самому центрі міста. На щастя, постраждалих немає! На горищі дому після пожежі було знайдено фрагменти ракети, попередньо – Іскандер. Багато хто звернув увагу, що будівля зруйнована не була. Річ у тому, що ракета вибухнула в повітрі. Відразу видно – зроблено в Росії."

Реклама:

Деталі: За його словами, ракета, ймовірно, вибухнула через технічну несправність. На місці працюють слідчі для фіксації фактів обстрілу та вилучення уламків.

Передісторія: 23 серпня російські війська вкотре обстріляли Харків, влучили у приватний будинок у Київському районі.