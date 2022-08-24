Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Зроблено в Росії": запущена по Харкову ракета вибухнула у повітрі

"Українська правда"Середа, 24 серпня 2022, 16:43
Зроблено в Росії: запущена по Харкову ракета вибухнула у повітрі
Ракета у Харкові, фото з Facebook Сергія Болвінова

Ракета, яку Росія запустила по Харкову 23 серпня, вибухнула в повітрі, ймовірно, через технічну несправність.

Джерело: начальник слідчого управління поліції в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook 

Пряма мова: "Вчора ввечері усі харків’яни почули вибух у самому центрі міста. На щастя, постраждалих немає! На горищі дому після пожежі було знайдено фрагменти ракети, попередньо – Іскандер. Багато хто звернув увагу, що будівля зруйнована не була. Річ у тому, що ракета вибухнула в повітрі. Відразу видно – зроблено в Росії." 

Реклама:

Деталі: За його словами, ракета, ймовірно, вибухнула через технічну несправність. На місці працюють слідчі для фіксації фактів обстрілу та вилучення уламків. 

 
 
 

Передісторія: 23 серпня російські війська вкотре обстріляли Харків, влучили у приватний будинок у Київському районі.

Теми: ХарківРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Харків
У Харкові викрили кол-центр на 130 працівників, які вимагали у людей гроші
Росіяни атакували три райони Харківщини, спрацювала ППО
Неподалік Харкова зафіксували "Шахеди", спрацювала ППО
Останні новини
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
Усі новини...
Реклама: