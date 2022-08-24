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"Зроблено в Росії": запущена по Харкову ракета вибухнула у повітрі

"Українська правда"Середа, 24 серпня 2022, 16:43
Ракета у Харкові, фото з Facebook Сергія Болвінова

Ракета, яку Росія запустила по Харкову 23 серпня, вибухнула в повітрі, ймовірно, через технічну несправність.

Джерело: начальник слідчого управління поліції в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook 

Пряма мова: "Вчора ввечері усі харків’яни почули вибух у самому центрі міста. На щастя, постраждалих немає! На горищі дому після пожежі було знайдено фрагменти ракети, попередньо – Іскандер. Багато хто звернув увагу, що будівля зруйнована не була. Річ у тому, що ракета вибухнула в повітрі. Відразу видно – зроблено в Росії." 

Деталі: За його словами, ракета, ймовірно, вибухнула через технічну несправність. На місці працюють слідчі для фіксації фактів обстрілу та вилучення уламків. 

 
 
 

Передісторія: 23 серпня російські війська вкотре обстріляли Харків, влучили у приватний будинок у Київському районі.

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Теми: ХарківРосія
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