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"Сделано в России": запущенная по Харькову ракета взорвалась в воздухе

"Украинская правда"Среда, 24 августа 2022, 16:43
Сделано в России: запущенная по Харькову ракета взорвалась в воздухе
Ракета в Харькове, фото с Facebook Сергея Болвинова

Ракета, которую Россия запустила по Харькову 23 августа, взорвалась в воздухе, вероятно, из-за технической неисправности.

Источник: начальник следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook

Прямая речь: "Вчера вечером все харьковчане услышали взрыв в самом центре города. К счастью, пострадавших нет! На чердаке дома после пожара были найдены фрагменты ракеты, предварительно – Искандер. Многие обратили внимание, что здание разрушено не было. Дело в том, что ракета взорвалась в воздухе. Сразу видно – сделано в России.

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Детали: По его словам, ракета, вероятно, взорвалась из-за технической неисправности. На месте работают следователи для фиксации фактов обстрела и изъятия обломков.

 
 
 

Предыстория: 23 августа российские войска в очередной раз обстреляли Харьков, попали в частный дом в Киевском районе.

Темы: ХарьковРосcия
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