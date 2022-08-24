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Внаслідок ракетного удару по Дніпропетровщині загинула дитина

Станіслав ПогоріловСереда, 24 серпня 2022, 19:49
Внаслідок ракетного удару по Дніпропетровщині загинула дитина
Фото: ДСНС у Дніпропетровській області

Внаслідок ракетного удару по Дніпропетровщині загинула 11 річна дитина в Синельниківсьому районі.

Джерело: заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова Тимошенка: "Синельниківський район. Внаслідок ракетного обстрілу загинула 11 річна дитина".

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Що було раніше:

  • У ніч на 24 серпня російські війська вдарили ракетами по Дніпровському району, а також обстріляли з РСЗВ Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.
  • За даними Генштабу ЗСУ, тривають авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території України. Сьогодні день особливо багатий на повітряні тривоги.

Теми: війнаДніпропетровська областьжертви
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