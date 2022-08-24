Внаслідок ракетного удару по Дніпропетровщині загинула дитина
Середа, 24 серпня 2022, 19:49
Внаслідок ракетного удару по Дніпропетровщині загинула 11 річна дитина в Синельниківсьому районі.
Джерело: заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко у Telegram
Пряма мова Тимошенка: "Синельниківський район. Внаслідок ракетного обстрілу загинула 11 річна дитина".
Що було раніше:
- У ніч на 24 серпня російські війська вдарили ракетами по Дніпровському району, а також обстріляли з РСЗВ Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.
- За даними Генштабу ЗСУ, тривають авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території України. Сьогодні день особливо багатий на повітряні тривоги.
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