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Вследствие ракетного удара по Днепропетровщине погиб ребенок

Станислав ПогориловСреда, 24 августа 2022, 19:49
Фото: ГСЧС в Днепропетровской области

В результате ракетного удара по Днепропетровщине погиб 11 летний ребенок в Синельниковском районе.

Источник: заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь Тимошенко: "Синельниковский район. В результате ракетных обстрелов погиб 11 летний ребенок".

Что предшествовало:

  • В ночь на 24 августа российские войска ударили ракетами по Днепровскому району, а также обстреляли из РСЗО Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.
  • По данным Генштаба ВСУ, продолжаются авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины. Сегодня день особенно богат воздушными тревогами.

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Темы: войнаДнепропетровская областьжертвы
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