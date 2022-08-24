Вследствие ракетного удара по Днепропетровщине погиб ребенок
Среда, 24 августа 2022, 19:49
В результате ракетного удара по Днепропетровщине погиб 11 летний ребенок в Синельниковском районе.
Источник: заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко в Telegram
Прямая речь Тимошенко: "Синельниковский район. В результате ракетных обстрелов погиб 11 летний ребенок".
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Что предшествовало:
- В ночь на 24 августа российские войска ударили ракетами по Днепровскому району, а также обстреляли из РСЗО Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.
- По данным Генштаба ВСУ, продолжаются авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины. Сегодня день особенно богат воздушными тревогами.