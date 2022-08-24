Оккупанты ударили по железнодорожной станции на Днепропетровщине, 22 человека погибли - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время ракетного удара по железнодорожной станции Чаплино на Днепропетровщине 22 человека погиблиек, еще около 50 ранены.

Источник: Зеленский на заседании Совбеза ООН, Telegram "Анатолій Штірліц"

Прямая речь Зеленского: "Спасатели работают. Но, к сожалению, количество погибших может увеличиться. Так мы живем каждый день. Так Россия подготовилась к этому заседанию Совбеза ООН".





В вечернем видеообращении Зеленский сообщил, что количество погибших возросло до 22 человек.

Прямая речь Зеленского: "Чаплино – наша боль сегодня. По состоянию на эту минуту – 22 погибших, из них пятеро сгорели в машине, погиб подросток, ему было 11 лет, российская ракета разрушила его дом. Поисково-спасательные работы на железнодорожной станции продолжаются .Обязательно заставим оккупантов ответить за все, что они натворили. И обязательно выбросим захватчиков из нашей земли".

Что предшествовало: Как сообщал заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко, а результате ракетного удара по Днепропетровщине погиб 11 летний ребенок в Синельниковском районе.