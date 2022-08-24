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ООН та МАГАТЕ мають надати гарантії безпеки працівникам ЗАЕС – омбудсмен

Станіслав ПогоріловСереда, 24 серпня 2022, 22:40
ООН та МАГАТЕ мають надати гарантії безпеки працівникам ЗАЕС – омбудсмен
ДМИТРО ЛУБІНЕЦЬ, ФОТО З FACEBOOK

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець закликав ООН та МАГАТЕ надати гарантії безпеки ЗАЕС та її персоналу для обслуговування станції.

Джерело: Лубінець у Telegram

Пряма мова Лубінця: "Як уповноважений Верховної Ради України з прав людини вкотре закликаю генерального секретаря ООН, МАГАТЕ і всю світову спільноту прискорити направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС, демілітаризувати територію об’єкта та надати гарантії безпеки ЗАЕС та її персоналу для обслуговування станції".

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Деталі: Він підкреслив, що працівники ЗАЕС, яких затримують російські військові, не порушують ні українського законодавства, ні міжнародного права.

За словами Лубінця, це українська атомна станція на якій працюють українські працівники, і вони вільні спілкуватися з усіма, хто може забезпечити збереження цілісності АЕС.

Попри це військові РФ затримують, катують та вбивають працівників станції. При цьому, як кажуть самі окупанти, з березня вони вже затримали 26 людей.

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Омбудсмен підкреслив, що переслідування працівників треба припинити задля безпеки АЕС.

Що було раніше: 24 серпня російські ЗМІ повідомили, що військові РФ "затримали" двох співробітників Запорізької АЕС нібито за співпрацю зі Збройними силами України.

Теми: ЗАЕСокупаціяООН
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