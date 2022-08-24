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ООН и МАГАТЭ должны предоставить гарантии безопасности работникам ЗАЭС – омбудсмен

Станислав ПогориловСреда, 24 августа 2022, 22:40
ДМИТРИЙ ЛУБИНЕЦ, ФОТО ИЗ FACEBOOK

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец призвал ООН и МАГАТЭ предоставить гарантии безопасности ЗАЭС и его персоналу для обслуживания станции.

Источник: Лубинец в Telegram

Прямая речь Лубинца: "Как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека в очередной раз призываю генерального секретаря ООН, МАГАТЭ и все мировое сообщество ускорить направление миссии безопасности на Запорожскую АЭС, демилитаризировать территорию объекта и предоставить гарантии безопасности ЗАЭС и ее персонала для обслуживания станции".

Детали: Он подчеркнул, что работники ЗАЭС, задерживаемые российскими военными, не нарушают ни украинского законодательства, ни международного права.

По словам Лубинца, это украинская атомная станция, на которой работают украинские работники, и они свободны общаться со всеми, кто может обеспечить сохранение целостности АЭС.

Несмотря на это, военные РФ задерживают, пытают и убивают работников станции. При этом, как говорят сами оккупанты, с марта они уже задержали 26 человек.

Омбудсмен подчеркнул, что преследование работников нужно прекратить в целях безопасности АЭС.

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Что предшествовало: 24 августа российские СМИ сообщили, что военные РФ "задержали" двух сотрудников Запорожской АЭС якобы за сотрудничество с Вооруженными силами Украины.

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Темы: ЗАЭСоккупацияООН
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